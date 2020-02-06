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武漢肺炎新藥開發中 有條件供應台患者

中央社 / 台北6日電
左起為陸委會法政處處長蔡政儒、指揮中心副指揮官何啟功、指揮中心指揮官陳時中、指揮中心執行官周志浩、傳染病防治醫療網指揮官張上淳。聯合報系資料照／記者邱宜君攝影

美國一款抗病毒新藥可能對武漢肺炎有療效。台灣大學副校長張上淳今天說，台大醫院已與藥廠取得聯繫，未來台灣病患若需用藥，藥廠將以恩慈方式免費提供，目前台灣的確診病例還沒有需要。

美國吉利德公司（Gilead Science）研發的抗病毒藥Remdesivir（瑞德西韋），被美國科學家認為有望抑制引發武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒。這款藥物在台灣尚未取得藥證，也未進行上市前的臨床試驗。

身兼傳染病防治醫療網台北區指揮官的台大副校長張上淳上午向中央社記者證實，春節前與吉利德相關部門取得聯繫，台大醫院也備妥治療計畫書、病人同意書等文件通過醫院的倫理審查並送衛福部申請，吉利德同意以恩慈方式免費提供藥物，但不會在台灣儲備藥物。

張上淳說，長庚醫師分享訊息指瑞德西韋在韓國爆發中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）院內感染時，發揮了很好的治療效果。

瑞德西韋原本是吉利德投入西非伊波拉病毒大流行的新藥，初期研究顯示，可有效抑制呼吸道上皮細胞中SARS病毒和MERS病毒的複製；但在臨床試驗中展現的療效遜於其他對照藥物，研發暫時受挫。

值得一提的是，目前台灣11例確診個案只有1例出現肺炎，採用支持性療法就能處理，病況穩定，其他大都是輕症。張上淳說，患者沒有用到現有的抗病毒藥物，也都不需要使用這款研發中的藥物，有1例近日就可出院。

所謂支持性療法是指視病人狀況，給予氧氣治療或保守輸液治療、對臨床症狀較嚴重的患者，考慮給予經驗性抗生素/抗病毒藥物，治療其他可能的細菌或病毒感染。

根據中央流行疫情指揮中心日前發布的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染臨床處置暫行指引，目前臨床病人以支持性療法為主，但參考其他國家建議及來自同為冠狀病毒的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與MERS的治療經驗、臨床與體外試驗結果，將抗愛滋病毒和傳統用來治療肝炎的干擾素，納入用藥考慮。

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