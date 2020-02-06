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武漢專機出包像鐵達尼號…名醫：對人性憤怒多過失望

聯合新聞網 / 綜合報導
首批二百四十七名滯留武漢台胞乘坐大陸包機返台，後續的包機仍卡在兩岸角力中。中新社

台灣首架武漢包機返台名單昨(5)日引發軒然大波，多了原本沒在名單上的3名非台籍乘客，除其中一名是確診病例之外，還有多位未遵守老弱婦孺優先的規定上機的旅客。婦產科名醫蘇怡寧今(6)日在臉書怒轟這些違規的人，猶如好萊塢電影《鐵達尼號》中的劇碼，有非老弱婦孺想趁機上逃生船，讓他痛批「對於人性感到很失望，但更多的是憤怒。」

電影鐵達尼號中，飾演富豪的演員比利贊恩，為了上逃生艇，抱著一名小孩佯裝是自己的女兒，趁機說服船員上船成功。擷自鐵達尼號劇照

蘇怡寧認為，在肺炎延燒的燃眉之急，需先分清楚「真正需要優先人道撤離的人在哪裡？」既然我方已明確規定「須以於武漢短暫出差者、有慢性病、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者，或老人小孩等抵抗力較弱者為優先，另有確診病例者不得登機」在對方也同意的情況下，就該照著規定走。

讓他失望憤怒的是，如今的武漢肺炎，「很遺憾似乎事情真相輪廓愈來愈清楚了」，他多麼希望這一切都不是真實的；PO文並稱108年前的《鐵達尼號》，在知道要沉船時，也是讓兒童和婦女優先撤離。蘇怡寧並舉例包括當時的世界首富亞斯特四世，把懷有五個月身孕的妻子送上4號救生艇後，自己站在甲板上，帶著狗，點燃菸，對划向遠處的小艇最後呼喊：「我愛你們！」並說，他的資產可以建造十幾艘鐵達尼號，然而亞斯特四世拒絕了可以逃命的所有理由。

「鐵達尼號」劇照。圖／摘自imdb

其他還有當時的銀行大亨古根海姆，在危難關頭換上華服稱自己：「我要死得體面，像一個紳士。」他給太太留下的紙條上寫著：「這艘船不會有任何一個女性因我搶佔了救生艇的位置而剩在甲板上。我不會死得像一個畜生，我會像一個真正的男子漢。」事實上，《鐵達尼號》有49%的兒童、26%的女乘客、82%的男乘客和78%的船員死亡這樣的懸殊比例，大概也離事實不遠。

蘇怡寧認為此次的武漢包機乘客名單公布後，讓他一整天都很怒，「今天，我對於人性感到很失望；但更多的，是憤怒。」

我中央流行指揮中心今(6)日也宣布，自即日起，禁止國際郵輪靠泊我國港口。

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