郵輪成防疫死角？ 時力籲公開資訊

「暫緩郵輪入境台灣還不夠！」針對近日有多艘曾停靠基隆的郵輪爆發武漢肺炎疫情，時代力量6日召開記者會，呼籲港務局配合地方政府公開郵輪遊客、船員下船後的行蹤，以利民眾進行防疫。時力立委邱顯智表示，雖然4日有發布郵輪禁入境的措施，但發布前的遊客也需要追蹤，讓民眾安心。

旅客動向密切關注

邱顯智提到，以鑽石公主號為例，1月31日停靠基隆港時就有2694人入境，而郵輪下船後可能會有自由行的行程，這些旅客的行蹤需要港務局、基隆市政府詳查後公布，讓中央與地方共同防疫。雖然指揮中心4日已發布禁止14日內入境中港澳地區郵輪的命令，但先前入境的旅客也需要掌握，才不會成為防疫漏洞。

時力立委王婉諭也提到，郵輪以往檢疫的管理相較空運寬鬆，在這波疫情更需要密切注意。黨團曾詢問基隆港務公司，港務公司僅回覆依疾管署方法辦理，而且到目前為止並沒有對外公布入境旅客動向，這些旅客下船後除了基隆外，有沒有往其他縣市移動，都是需要注意的問題。

民眾無所適從

時代力量基隆市議員陳薇仲表示，基隆的郵輪觀光一向是基隆市政府宣傳的重點，但是針對武漢疫情，基隆市政府卻無法跟港務公司取得旅客下船後的行程分布，而且基隆港與市中心相距很近，這幾天新聞出來後，有許多市民紛紛打電話到服務處詢問，但基隆市政府卻無法提供相關防疫資訊。

「這些資訊不是《傳染病防治法》禁止公布的資訊，請基隆市政府儘速公布。」她提到，很多基隆民眾都是透過新聞得知訊息，在各種新聞中東拼西湊，容易造成混亂，政府需要主動公布資訊與配套防疫措施，讓民眾有所適從。王婉諭也提到，希望基隆港務公司可以像高雄港有明確措施處理疫情。

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