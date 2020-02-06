陸客全面禁止來台 有陸港澳旅遊史居家檢疫2周

武漢疫情升溫，中央疫情指揮中心宣布，國人有陸港澳旅遊史者一律居家檢疫兩周，圖為小港機場入境旅客。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

中國大陸武漢肺炎總病例數超過兩萬例，涵蓋全部省市自治區，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，今起全中國大陸列二級以上流行地區，中國大陸各省人士暫時禁止入境。港澳人士雖仍可來台，但明起入境後需居家檢疫十四天，只能待在同一地點不可外出；外籍人士十四天內曾經入境或居住於中港澳，明起暫緩入境。

國人若有陸港澳旅遊史，一律需居家檢疫兩周，國人有申請獲准至港澳返台者，遵守赴港澳相關規定，即可改以自主健康管理兩周，不必居家檢疫。

勸民眾近期不要去大陸

武漢肺炎疫情爆發後，中國大陸境內病例數不斷攀升，社區傳播範圍恐擴大。過去來台陸人一天約七至八千人，考量自武漢肺炎爆發至今，雖然我方不斷限縮來台省市，每天仍有五千人陸籍人士來台，昨天疫情指揮中心全面拉高邊境防疫等級，禁止港澳以外的所有省份陸籍人士入境。

因應指揮中心將全中國大陸提升為二級疫區，另將香港及澳門旅遊疫情建議至第二級警示，陸委會主委陳明通宣布，中國大陸為紅色旅遊警示區域，勸民眾近期不要去中國大陸，港澳地區則為黃色旅遊警示，非必要勿前往。

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金門連江籲暫停小三通

除了陸客以外，不少往來兩岸的民眾透過小三通入境，擔心成為防疫漏洞，金門縣及連江縣昨天都呼籲中央暫停小三通。金門縣長楊鎮浯昨傍晚表示，因應中央更高強度的隔離決議，嚴正要求中央疫情管制指揮中心從今天起暫停小三通；連江縣疫情指揮中心昨下午也緊急聯繫中央流行疫情指揮中心，希望暫停馬祖小三通。指揮中心今將與陸委會進行最後確認是否暫停小三通。

至於首批返台二百四十七名武漢滯留台商，前天收治負壓隔離病房三人中，一人成為我國第十一確診病例，另兩人採檢陰性，同時集中隔離檢疫處兩人出現咳嗽、畏寒症狀送醫。中央疫情指揮中心昨表示，檢疫所中其他人都無症狀。

衛福部醫福會執行長王必勝表示，檢疫所四日晚間兩人移出、兩人從醫院移回，目前醫院有三人正在隔離檢驗，含一位確診，都沒有發燒。