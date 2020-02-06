武漢包機返台生變 陸委會：陸未溝通第2批名單

圖為接回首批武漢台商的包機三日深夜抵達桃園機場，工作人員陸續登上飛機。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

第二批滯留武漢民眾未能依原定計畫昨天回台，陸委會副主委邱垂正表示，任何兩岸直航都要雙方民航部門溝通，大陸並未和我方溝通第二批返台旅客名單。他還暗示，台灣隔離處所容量不足，在沒有溝通協調下，我方難以接受第二批滯留武漢台胞返回。

原定昨天返台的第二批滯留武漢台灣民眾因計畫有變無法回台，居間聯繫的湖北台灣同胞返台救援會長徐正文昨表示，滯留武漢的台灣民眾打電話給他，哭喊著回家為什麼那麼困難，快支持不下去了。湖北省台辦副主任邢軍志昨天表示，目前湖北台胞有九百人提出返台要求。

未優先放行老弱婦孺

陸委會主委陳明通表示，陸方到最後時刻才給完整名單，並未依我方要求，優先放行短期出差者及老弱婦孺，陸委會呼籲對岸應充分配合，如果不能預先提供名單、與我方嚴密合作防疫，「就很難有下一步」。

下一批武漢台商何時可接回？陳明通強調，沒有做好防疫工作，就很難有下一步。首先須確認雙方能嚴謹合作防疫，達到滴水不漏，中方預先提供名單，讓我方核對優先性，才會有所行動。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，後續台商回台的時間正持續溝通協調中，指揮中心要先備妥合適的場所，醫療體系的量能也要有把握，才能收容。

陸委會副主委邱垂正昨表示，這兩天不會有武漢返台的班機。 記者潘俊宏／攝影 分享 facebook

上機前吃退燒藥觸法

內政部長徐國勇表示，如果台商在上機前蓄意吃退燒藥，這將觸犯社會秩序維護法，健康聲明也有偽造文書的問題，相關法令刑責很重。

兩岸兩會管道中斷已久，台商返台包機我方與對岸哪個部門溝通？邱垂正稱，陸委會是利用既有的溝通聯繫機制，即兩岸春節包機模式，兩岸民航小兩會等部門，與對岸溝通。他再次強調，目前海基會有一個名單，作為溝通下一批返台的重點。海基會表示，已提供陸委會兩百人名單。

已有三名台灣民眾在大陸確診，陸委會是否同意讓他們回台治療？邱垂正表示，籲請大陸給三位確診台胞予以必要照顧，希望海基會透過台商協會予以協助。