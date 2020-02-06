親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

台祭軟性旅遊限制 民眾赴港澳先申請才免隔離

2020-02-06 02:05中央社 台北5日電

防範武漢肺炎，台灣針對中港澳地區入境祭出「軟性」旅遊限制。台灣民眾從6日起，若到港澳須先申請，獲准後回台就能自主健康管理，不用隔離。港澳人及曾有中港澳旅遊史的外國人，7日起入境規範也變嚴。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥晚間受訪表示，考量中國疫情嚴峻且與台灣往來密切，從6日起，入境的台灣民眾如有中港澳旅遊史，需列入居家檢疫對象，回國後要居家檢疫隔離14天，不能外出趴趴走；但有申請獲准到港澳返國者，須自主健康管理14天。但從港澳轉機不在限制之列。

莊人祥說，所謂到港澳要申請獲准，意即民眾在機場出發前需填請申請書，如果到港澳的目的是旅遊、出差，表明沒有中國旅遊史，就會核准放行；回國後提出證明，執行自主健康管理14天，避免外出，有外出需戴口罩

莊人祥指出，針對中國大陸人士，全部暫緩入境；港澳人士則是從7日起，入境後需居家檢疫14天，檢疫期間留在家裡或飯店，不能外出，違者強制隔離，但沒有限制訪客探訪。

外國人也是從7日起，只要14天內曾經入境或居住於中國、香港、澳門的外籍人士，也都暫緩入境。相關的入境限制形同柔性限制旅遊。

指揮中心即日起提升港澳旅遊疫情建議到第二級警示，民眾到當地要採取加強防護措施。

莊人祥說，提升港澳的旅遊疫情警示及加嚴入境檢疫規範，是因香港有零星社區傳播，且澳門有次波感染，又與中國往來密切。入關檢疫措施會隨疫情更新。

武漢肺炎肺炎健康管理疫情口罩

延伸閱讀

中國各省陸人禁來台 港澳人士分流指揮中心說分...

第二批台商返台暫緩？ 指揮中心：協調中

柯文哲乾坤大挪移，全然置換加害者與被害者關係

SARS後首度徵調醫護 台商抵機場直送隔離

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

武漢包機返台生變 陸委會：陸未溝通第2批名單

2020-02-06 00:23

兩岸折衝／三度角力 我急反制 喊卡包機

2020-02-05 23:47

染疫郵輪鑽石公主號曾泊基隆 千人遊雙北

2020-02-06 00:07

桃園居家檢疫落跑 全台開罰首例

2020-02-06 00:18

原鄉防疫不漏接 文健站直播釋疑

2020-02-06 00:43

觀察站／兩岸意氣之爭 人道淪為祭品

2020-02-06 00:25

家在隔離所旁 有人噤口有人驚

2020-02-06 00:20

基隆人憂有防疫漏洞 九份封街消毒

2020-02-06 00:11

第2批包機／藍籲官方接手 盼兩岸解套

2020-02-06 00:10

首批1人確診／湖北台辦：登機前量三次體溫

2020-02-06 00:05

包機喊卡／車要開往機場了…武漢台辦硬生生攔停

2020-02-05 23:56

蔡總統參觀國內最大口罩工廠 聽取第一線廠商意見

2020-02-05 23:54

第二批武漢台胞 返台生變

2020-02-05 23:46

疫情若緩和....製造業接單看增 觀光難回補

2020-02-05 23:31

西進旅平險 產險拒保、限保

2020-02-05 23:31

中國各省陸人禁來台 港澳人士分流指揮中心說分明

2020-02-05 22:33

台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

2020-02-05 21:44

10名武漢肺炎患者曾到訪 新北九份連夜消毒

2020-02-05 21:21

武漢台商69人安置台中 周邊民眾有人議論、有人不擔心

2020-02-05 20:58

口罩實名制明上路 蔡總統臉書說明疫情

2020-02-05 20:46

中壢男武漢返台居家檢疫卻趴趴走 最高可罰15萬

2020-02-05 20:37

獨／與武漢台商同園區 中市某高工學生選手：不害怕

2020-02-05 20:00

全民防疫戰 衛福部徵召護理徵調及志工人力庫

2020-02-05 19:52

為何衛福部長很少有「純公衛專家」？網揭關鍵原因

2020-02-05 19:50

影／台北101點燈 向防疫人員致敬

2020-02-05 19:17

中港澳回台全隔離14天 經部：主要台商都會配合

2020-02-05 19:16

加強武漢肺炎防疫 連江縣建議暫停馬祖地區小三通

2020-02-05 18:41

武漢肺炎拉警報 金門縣長要求2月6日暫時關閉小三通

2020-02-05 18:39

武漢肺炎檢疫 3種方式一次看懂

2020-02-05 18:29

搭鑽石公主號被隔離兩週 台灣遊客自嘲「買一送一」

2020-02-05 18:24

武漢肺炎確診破兩萬人 蘇貞昌：中國籍旅客暫緩入境

2020-02-05 18:07

陳時中忍喪母之痛衝防疫第一線 網友不捨又敬佩

2020-02-05 17:59

鑽石公主號10武漢肺炎旅客曾到訪 九份今8點後消毒

2020-02-05 17:33

兩岸協調失敗 湖北省台辦：900台胞無法返台非常失望

2020-02-05 17:29

助武漢肺炎防疫！館長霸氣捐7位數 萬人淚讚：正港男子漢

2020-02-05 17:08

部分旅客被禁上岸 威士特丹郵輪下午駛離高雄港

2020-02-05 17:04

【重磅快評】包機木馬屠城？2694名郵輪遊客才是真實版

2020-02-05 16:56

鑽石公主號1月31日靠泊基隆 2694名旅客入境

2020-02-05 16:45

口罩實名制：移工能以健保卡買口罩嗎？

2020-02-05 16:39
看更多

熱門文章

桃園首例！中壢男子武漢回來 限居家檢疫卻趴趴走開罰

2020-02-05 15:16

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

2020-02-05 07:59

鑽石公主1月31日進基隆港 港公司：船上2694人都下船了

2020-02-05 13:42

全球疫情地圖／日本確診第35例！台灣增至11例 各國狀況一次看

2020-02-05 22:22

首批包機有台商確診 徐正文：當事人不在原名單內

2020-02-05 13:05

日本郵輪10名乘客感染武漢肺炎病毒 緊急送醫

2020-02-05 07:56

【重磅快評】陳時中的眼淚與蘇貞昌的官威

2020-02-05 12:29

新北居家檢疫3人失聯？侯友宜：查出3人均已出境

2020-02-05 10:17

鑽石公主號曾停靠基隆 郵輪總監：經典行程包括101、故宮和九份

2020-02-05 13:15

國民黨：徐正文言行與黨無關 黨員涉擾防疫祭黨紀

2020-02-05 19:15

診所一般垃圾被禁丟社區 遭嗆「你知道護士手多髒嗎？」

2020-02-05 08:12

新北2男1女居家檢疫失蹤 侯友宜：已全數出境

2020-02-05 10:33

武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

2020-02-05 15:58

擅發言致包機觸礁 國民黨嚴查徐正文不排除祭黨紀

2020-02-05 19:59

獨／杭州封城 駐杭工作台人：杭州疫情如火箭般攀升

2020-02-05 10:28

影／第二批武漢台商包機5日返台生變 時間待定

2020-02-05 08:40

受武漢肺炎重創！國泰航空鼓勵全體員工放3周無薪假

2020-02-05 15:14

陸封27市抗武漢肺炎！眾人憂「下個危險區」恐影響全球

2020-02-05 19:55

僅出生30小時就確診！ 武漢肺炎恐能母嬰垂直感染

2020-02-05 18:41

日厚生省：鑽石公主號郵輪上 10名旅客感染武漢肺炎

2020-02-05 08:03

武漢肺炎疫情最新 湖北新增確診3,156例、死亡65例

2020-02-05 06:37

首專機返台確診武漢肺炎一例後 又傳2人出現症狀送醫

2020-02-05 15:03

10人確診…鑽石公主郵輪行程曝光 經日越台港

2020-02-05 10:41

台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

2020-02-05 21:44

台灣拒絕台胞返台？ 滯留武漢返民眾：我們真的很想回家

2020-02-05 11:37

陳時中忍喪母之痛衝防疫第一線 網友不捨又敬佩

2020-02-05 17:59

阻武漢肺炎…中國各省陸人禁來台 有旅遊史居家檢疫兩周

2020-02-05 14:52

首批包機台籍佔9成 徐正文：還有陸配跟台籍小孩回來

2020-02-05 16:05

國泰航空宣布3周無薪假 台灣辦公室500人受影響

2020-02-05 15:50

放行發燒、不給名單、未放弱勢 陸委會指中方三缺失

2020-02-05 16:08

公務員防疫照顧假 定調「給假不給薪、不影響考績」

2020-02-05 11:18

影／美國開發新冠病毒藥物專利 被武漢病毒所搶先註冊

2020-02-05 15:38

小民買不到 大官隨便拿？肺炎爆發的推手 原來在這裡...

2020-02-05 11:00

日本再增2武漢肺炎確診病例 第35例京都男為境內感染

2020-02-05 20:41

晉江男子自武漢返鄉跑攤致4千餘人隔離 傳包括10名台灣人

2020-02-05 12:11

武漢台商包機返國 沈富雄：國民黨這次得分最多

2020-02-05 11:08

兩岸協調失敗 湖北省台辦：900台胞無法返台非常失望

2020-02-05 17:29

護照上「China」被當中國人 她遊越南慘被趕出吉婆島

2020-02-05 12:02

第二批台商包機喊卡 母飆淚「為什麼不讓我們回家」

2020-02-05 14:58

台商包機武漢肺炎確診病例 徐正文：不在原名單

2020-02-05 16:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top