台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

首批武漢台胞前晚搭機返鄉，指揮中心指揮官陳時中（左）徹夜未睡，哽咽說「團隊真的很辛苦」。聯合報記者楊雅棠／攝影 分享 facebook

中國大陸武漢肺炎爆發，疫情迅速擴展全球，鄰近區域如日本、韓國、泰國、台灣等都遭受波及，相繼傳出多起確診案例。儘管政府已努力掌控疫情、制訂口罩政策，仍被一些民眾與藝人狠酸，對此，就有網友於ptt針對台灣與日本在防疫上的作為去作分析，分類曝光兩國政策的時間軸，引發熱烈討論。

「在日本旅居10多年，這次看到日本政府的對應簡直瞠目結舌，對照台灣一個神一個宛若屎，還請大家對台灣防疫人員和官員少點責備多點鼓勵啦！」日前有名網友於ptt八卦板上發文，表示自己是名旅日10多年的人，對於這次日本政府針對武漢肺炎爆發的處理相當震驚。目前台灣確診武漢肺炎病例有11例，但日本已激增至35例。

原po把台灣與日本的防疫政策分成「5面相」做出整理。

第一，首先光是「成立中央防疫中心」時間就有差，台灣早於1月20日就成立，而日本則是2月1日。

第二，「武漢包機回國」台灣以全機隔離管理14天；日本則認為「隔離會侵害人權，於法無據」為由，若有症狀才送至醫院，沒症狀者直接送回家，或派巴士送回家或旅館自主管理。

第三，「武漢班機禁航」，由於湖北為疫區最為嚴重之處，台灣早在1月22日就禁止飛機航行於此；而日本則在2月1日才意識到嚴重性，宣布禁行。

第四，至於「口罩荒」的應對，由於疫情爆發也讓大家瘋搶口罩自保，台灣對此就宣布「禁止口罩出口」，再來更推出限購政策，6日開始的「實名制」鞏固口罩供應量；日本中央方面，至今仍未禁止出口、寄送國外，也無限制購買。

第五，「口罩價錢」，台灣方面為了防囤貨、哄抬價格都會重罰，且從春節開始就規定價格，釋出價為8元>6元>5元（實名制）；日本方面，人民都有發現口罩被人10倍高價轉賣的情形，但日本經產省對此僅回應「價格是市場機制」。

強大總整理一出，立刻吸引網友討論，激動直呼「與其看日本做得多糟，不如了解台灣在這次的應對是如何迅速有彈性」、「慢半拍的湖北禁航最傷，湖北病例數在這幾天都增加了80倍以上」、「台灣做的這樣還要被台灣鯛罵」、「台灣這次的防疫能力之後應該會成為國際典範」、「所有台灣防疫相關人員讚讚」、「日本佛系防疫」。