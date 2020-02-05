親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

2020-02-05 21:44聯合新聞網 綜合報導

首批武漢台胞前晚搭機返鄉，指揮中心指揮官陳時中（左）徹夜未睡，哽咽說「團隊真的很...
首批武漢台胞前晚搭機返鄉，指揮中心指揮官陳時中（左）徹夜未睡，哽咽說「團隊真的很辛苦」。聯合報記者楊雅棠／攝影
分享

中國大陸武漢肺炎爆發，疫情迅速擴展全球，鄰近區域如日本、韓國、泰國、台灣等都遭受波及，相繼傳出多起確診案例。儘管政府已努力掌控疫情、制訂口罩政策，仍被一些民眾與藝人狠酸，對此，就有網友於ptt針對台灣與日本在防疫上的作為去作分析，分類曝光兩國政策的時間軸，引發熱烈討論。

「在日本旅居10多年，這次看到日本政府的對應簡直瞠目結舌，對照台灣一個神一個宛若屎，還請大家對台灣防疫人員和官員少點責備多點鼓勵啦！」日前有名網友於ptt八卦板上發文，表示自己是名旅日10多年的人，對於這次日本政府針對武漢肺炎爆發的處理相當震驚。目前台灣確診武漢肺炎病例有11例，但日本已激增至35例。

原po把台灣與日本的防疫政策分成「5面相」做出整理。

第一，首先光是「成立中央防疫中心」時間就有差，台灣早於1月20日就成立，而日本則是2月1日。

第二，「武漢包機回國」台灣以全機隔離管理14天；日本則認為「隔離會侵害人權，於法無據」為由，若有症狀才送至醫院，沒症狀者直接送回家，或派巴士送回家或旅館自主管理。

第三，「武漢班機禁航」，由於湖北為疫區最為嚴重之處，台灣早在1月22日就禁止飛機航行於此；而日本則在2月1日才意識到嚴重性，宣布禁行。

第四，至於「口罩荒」的應對，由於疫情爆發也讓大家瘋搶口罩自保，台灣對此就宣布「禁止口罩出口」，再來更推出限購政策，6日開始的「實名制」鞏固口罩供應量；日本中央方面，至今仍未禁止出口、寄送國外，也無限制購買。

第五，「口罩價錢」，台灣方面為了防囤貨、哄抬價格都會重罰，且從春節開始就規定價格，釋出價為8元>6元>5元（實名制）；日本方面，人民都有發現口罩被人10倍高價轉賣的情形，但日本經產省對此僅回應「價格是市場機制」。

強大總整理一出，立刻吸引網友討論，激動直呼「與其看日本做得多糟，不如了解台灣在這次的應對是如何迅速有彈性」、「慢半拍的湖北禁航最傷，湖北病例數在這幾天都增加了80倍以上」、「台灣做的這樣還要被台灣鯛罵」、「台灣這次的防疫能力之後應該會成為國際典範」、「所有台灣防疫相關人員讚讚」、「日本佛系防疫」。

台灣、日本防範疫情政策比較。圖／翻攝ptt
台灣、日本防範疫情政策比較。圖／翻攝ptt
分享
台灣、日本防範疫情政策比較。圖／翻攝ptt
台灣、日本防範疫情政策比較。圖／翻攝ptt
分享

武漢肺炎肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

武漢台商69人安置台中 周邊民眾有人議論、有人不擔心

2020-02-05 20:58

獨／與武漢台商同園區 中市某高工學生選手：不害怕

2020-02-05 20:00

口罩實名制明上路 蔡總統臉書說明疫情

2020-02-05 20:46

中壢男武漢返台居家檢疫卻趴趴走 最高可罰15萬

2020-02-05 20:37

全民防疫戰 衛福部徵召護理徵調及志工人力庫

2020-02-05 19:52

為何衛福部長很少有「純公衛專家」？網揭關鍵原因

2020-02-05 19:50

中港澳回台全隔離14天 經部：主要台商都會配合

2020-02-05 19:16

加強武漢肺炎防疫 連江縣建議暫停馬祖地區小三通

2020-02-05 18:41

武漢肺炎拉警報 金門縣長要求2月6日暫時關閉小三通

2020-02-05 18:39

武漢肺炎檢疫 3種方式一次看懂

2020-02-05 18:29

搭鑽石公主號被隔離兩週 台灣遊客自嘲「買一送一」

2020-02-05 18:24

武漢肺炎確診破兩萬人 蘇貞昌：中國籍旅客暫緩入境

2020-02-05 18:07

陳時中忍喪母之痛衝防疫第一線 網友不捨又敬佩

2020-02-05 17:59

鑽石公主號10武漢肺炎旅客曾到訪 九份今8點後消毒

2020-02-05 17:33

兩岸協調失敗 湖北省台辦：900台胞無法返台非常失望

2020-02-05 17:29

助武漢肺炎防疫！館長霸氣捐7位數 萬人淚讚：正港男子漢

2020-02-05 17:08

部分旅客被禁上岸 威士特丹郵輪下午駛離高雄港

2020-02-05 17:04

鑽石公主號1月31日靠泊基隆 2694名旅客入境

2020-02-05 16:45

口罩實名制：移工能以健保卡買口罩嗎？

2020-02-05 16:39

鑽石公主號近千名旅客 1月31日搭乘巴士遊雙北

2020-02-05 16:31

台商包機武漢肺炎確診病例 徐正文：不在原名單

2020-02-05 16:24

首批包機台籍佔9成 徐正文：還有陸配跟台籍小孩回來

2020-02-05 16:05

影／中港澳返台居家檢疫14天 落跑者將以刑案處理

2020-02-05 15:59

武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

2020-02-05 15:58

雇主要求不戴口罩 勞工局：若無疫情無法可罰

2020-02-05 15:52

鑽石公主號10遊客確診武漢肺炎 新北九份部分攤商驚惶

2020-02-05 15:51

國泰航空宣布3周無薪假 台灣辦公室500人受影響

2020-02-05 15:50

武漢肺炎／鑽石公主號台北趴趴走 指揮中心有入境評估

2020-02-05 15:42

桃園首例！中壢男子武漢回來 限居家檢疫卻趴趴走開罰

2020-02-05 15:16

鑽石公主號1月31日曾停靠基隆遊雙北 侯友宜籲及早通報

2020-02-05 15:15

首專機返台確診武漢肺炎一例後 又傳2人出現症狀送醫

2020-02-05 15:03

第二批台商包機喊卡 母飆淚「為什麼不讓我們回家」

2020-02-05 14:58

病毒式焦慮襲台　專家籲「2要3不」抗武漢肺炎

2020-02-05 14:53

阻武漢肺炎…中國各省陸人禁來台 有旅遊史居家檢疫兩周

2020-02-05 14:52

好消息！對抗武漢疫情 宜蘭解除首例居家隔離手機列管

2020-02-05 14:51

防疫不再被邊緣！全國原鄉313文健站同步直播釋疑

2020-02-05 14:50

前14天去過中港澳不得進港 基隆港郵輪船期全亂了

2020-02-05 14:23

鑽石公主號10確診 是否曾在基隆港下船待查

2020-02-05 14:22

防疫升高！郵輪逾21航次 未來恐禁停靠高雄港

2020-02-05 14:21
看更多

熱門文章

桃園首例！中壢男子武漢回來 限居家檢疫卻趴趴走開罰

2020-02-05 15:16

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

2020-02-05 07:59

鑽石公主1月31日進基隆港 港公司：船上2694人都下船了

2020-02-05 13:42

全球疫情地圖／日本確診第35例！台灣增至11例 各國狀況一次看

2020-02-05 22:22

首批包機有台商確診 徐正文：當事人不在原名單內

2020-02-05 13:05

日本郵輪10名乘客感染武漢肺炎病毒 緊急送醫

2020-02-05 07:56

新北居家檢疫3人失聯？侯友宜：查出3人均已出境

2020-02-05 10:17

【重磅快評】陳時中的眼淚與蘇貞昌的官威

2020-02-05 12:29

鑽石公主號曾停靠基隆 郵輪總監：經典行程包括101、故宮和九份

2020-02-05 13:15

新北2男1女居家檢疫失蹤 侯友宜：已全數出境

2020-02-05 10:33

國民黨：徐正文言行與黨無關 黨員涉擾防疫祭黨紀

2020-02-05 19:15

武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

2020-02-05 15:58

診所一般垃圾被禁丟社區 遭嗆「你知道護士手多髒嗎？」

2020-02-05 08:12

獨／杭州封城 駐杭工作台人：杭州疫情如火箭般攀升

2020-02-05 10:28

武漢肺炎防疫漏洞？新北居家檢疫3名失聯 市府動員急找人

2020-02-05 00:46

影／第二批武漢台商包機5日返台生變 時間待定

2020-02-05 08:40

受武漢肺炎重創！國泰航空鼓勵全體員工放3周無薪假

2020-02-05 15:14

日厚生省：鑽石公主號郵輪上 10名旅客感染武漢肺炎

2020-02-05 08:03

武漢肺炎疫情最新 湖北新增確診3,156例、死亡65例

2020-02-05 06:37

10人確診…鑽石公主郵輪行程曝光 經日越台港

2020-02-05 10:41

首專機返台確診武漢肺炎一例後 又傳2人出現症狀送醫

2020-02-05 15:03

擅發言致包機觸礁 國民黨嚴查徐正文不排除祭黨紀

2020-02-05 19:59

台灣拒絕台胞返台？ 滯留武漢返民眾：我們真的很想回家

2020-02-05 11:37

阻武漢肺炎…中國各省陸人禁來台 有旅遊史居家檢疫兩周

2020-02-05 14:52

公務員防疫照顧假 定調「給假不給薪、不影響考績」

2020-02-05 11:18

放行發燒、不給名單、未放弱勢 陸委會指中方三缺失

2020-02-05 16:08

國泰航空宣布3周無薪假 台灣辦公室500人受影響

2020-02-05 15:50

陳時中忍喪母之痛衝防疫第一線 網友不捨又敬佩

2020-02-05 17:59

僅出生30小時就確診！ 武漢肺炎恐能母嬰垂直感染

2020-02-05 18:41

首批包機台籍佔9成 徐正文：還有陸配跟台籍小孩回來

2020-02-05 16:05

小民買不到 大官隨便拿？肺炎爆發的推手 原來在這裡...

2020-02-05 11:00

晉江男子自武漢返鄉跑攤致4千餘人隔離 傳包括10名台灣人

2020-02-05 12:11

武漢台商包機返國 沈富雄：國民黨這次得分最多

2020-02-05 11:08

陸封27市抗武漢肺炎！眾人憂「下個危險區」恐影響全球

2020-02-05 19:55

兩岸協調失敗 湖北省台辦：900台胞無法返台非常失望

2020-02-05 17:29

香港恐現本地感染 七千醫護罷工升級

2020-02-05 00:16

2月5日返台是單向訊息 陸委會：今明兩天沒加班機返台

2020-02-05 11:52

第二批台商包機喊卡 母飆淚「為什麼不讓我們回家」

2020-02-05 14:58

護照上「China」被當中國人 她遊越南慘被趕出吉婆島

2020-02-05 12:02

「計畫不變」第2批台胞今將抵台 陸委會不同調

2020-02-05 00:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top