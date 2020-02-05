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武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

2020-02-05 15:58聯合新聞網 綜合報導

首批武漢台胞前晚搭機返鄉，指揮中心指揮官陳時中（左）徹夜未睡，昨一連主持三次記者...
首批武漢台胞前晚搭機返鄉，指揮中心指揮官陳時中（左）徹夜未睡，昨一連主持三次記者會，哽咽說「團隊真的很辛苦」。 記者楊雅棠／攝影
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武漢疫情延燒，中國大陸祭出封城，首批台商直到3日才從武漢撤離抵台，不過此時卻有網友發現事有蹊蹺，陸委會在返台聲明中的一條針對「老弱婦孺優先回台」一事的回應似乎還有玄機，貼文一出立刻引發熱烈討論。

「難怪陳時中要哭了，回來的根本就不是我們台方要優先接的人嘛！」一名網友昨（4）日在PTT八卦版上發文，表示陸委會於4日晚間針對武漢台商返台一事，有提出3大原則，其中卻有一條讓原po質疑是否有內幕存在。

聲明中指出，「首批人員運送前，我方已預先告知對方，須以於武漢短暫出差者、有慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者（如：血友病等重大傷病），或老人、小孩等抵抗力較弱者為優先，也獲對方同意；但查對當晚旅客，上述人員多數並未在列。故接續執行的優先旅客名冊，對岸務須與我方協商並達成一致。同時，完整旅客名冊亦需於啓航前一日交給我方，俟審查入境資格無誤後再予執行。」

查對第一波回台旅客，上述人員多數未在列，讓原po氣憤表示，「難怪陳時中要哭了，回來的根本就不是我們台方要優先接的人嘛！！我們就說了先讓老人，還有比較急需的例如血友病等，還有小孩們先回來，結果回來的都誰？看照片根本都青壯年人為大宗吧。」

返台的武漢台胞抵達中部安置處所，三餐統一配送，由工作人員送餐進入管制區。記者黃仲...
返台的武漢台胞抵達中部安置處所，三餐統一配送，由工作人員送餐進入管制區。記者黃仲裕／攝影
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對比4日早上9時那場記者會陳時中說，「看到滿多孩子滿有感覺…」此句話重覆了數次，讓原po推斷陳時中「又氣又累」，感嘆表示「雖然有聲明希望老人、小孩、急病的優先，但現在事實是當天中方丟誰上機，我們就接誰回來，沒得選擇，陳時中不委屈我都替他委屈了，防疫視同作戰，作戰指揮官被敵方大擺一道。難怪新聞出來台方重申第二批要『先拿到名單』。」

「陳時中不委屈，我都替他委屈了。」原po也在文末替陳時中抱不平。貼文曝光後也吸引大批網友跟進討論，有人直呼無奈「下一班機國軍一定要武裝在場，誰知道中共會放什麼人在機上」、「球就在老共那，他不事先給你名單，就登機才給，你能怎樣，除了防疫，還有身份查核確實就是了」、「台商一直都在扯後腿阿，賺錢他們爽，出事再來靠腰政府」、「都說老弱婦孺急病的優先，同意了還不照名單來」、「果然有鬼，真是一肚子壞水」。

根據最新消息，行政院大陸委員今日召開記者會證實，首批武漢台人返台前，就已先告知陸方希望以「老弱婦孺與短暫出差」等台人優先，且獲得對方同意。無奈查對回台名單，上述人員多數並未在列。

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