親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚

2020-02-05 13:28中央社 台北5日電

首批武漢台胞前晚搭機返鄉，指揮中心指揮官陳時中（左）徹夜未睡，昨一連主持三次記者...
首批武漢台胞前晚搭機返鄉，指揮中心指揮官陳時中（左）徹夜未睡，昨一連主持三次記者會，哽咽說「團隊真的很辛苦」。聯合報記者楊雅棠／攝影
分享

除夕夜、武漢台商包機返台夜，對衛福部長陳時中來說，注定都是不眠夜，他置身防疫壓力中心，累到聲音沙啞，沒說一個「累」字。武漢肺炎疫情升溫，「阿中」部長坐鎮指揮，是安定前線防疫人員軍心的「大樹」。

中國新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情大軍壓境，台灣在1月20日三級開設嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心；短短幾天，又在1月23日升級為第二級開設，指揮官從疾病管制署署長周志浩換成衛生福利部部長陳時中。

就1月24日除夕當晚7時30分，濕濕冷冷的天氣，陳時中在指揮中心記者會宣布台灣出現第2、3例武漢肺炎確診病例。此時，大多數民眾圍爐吃團圓飯，陳時中和防疫團隊的晚餐可未必會有一碗熱湯驅寒。

指揮中心迅速升級，並不是台灣的疫情有重大危機，而是指揮官層級提升，能帶動整個衛福部投入防疫，也能迅速協調其他部會合作，分擔全部壓在第一線防疫人員身上的重擔。

一名第一線防疫人員告訴中央社記者，指揮中心所有同仁「一天當三天用」，幾乎每天都有重大決策。從情資研判、政策形成到落實，身為指揮官的陳時中「無役不與」，且常常要在一天之內做出「前所未有」、重大影響的決定，「他的肩頭擔子很重，但一直幫所有防疫團隊，一路扛著。」

陳時中等防疫官員和專家到目前「不戴口罩」，以身作則告訴國人，健康民眾不需要隨時隨地戴著口罩。目前台灣有11例武漢肺炎病例，沒有到社區感染、醫院內感染的嚴重地步。

指揮中心的一天，「理想」狀態是從每日清晨5時開始運轉的。一早就要收集輿情、迅速應變民間的聲音，在各部會不同的作風間協調，從早到晚有開不完的跨部會會議，還有每天例行的對外說明記者會、有確診個案的發布記者會，忙碌看不到盡頭。

指揮中心雖然每天下午2時例行記者會，但時間隨時會異動也隨時有臨時記者會，以確保疫情資訊即時、透明。記者們每每狂喊記者會「怎麼又有？」，陳時中幾乎每場記者都出席，每一例確診個案都由他宣布，隨記者「問到飽、問到滿」，從沒喊過累。

一名官員表示，從疫情延燒至今，陳時中幾乎常駐疾管署，甚至常常忙到跨夜。在農曆春節期間，所有第一線防疫人員每天加班，陳時中深知防疫人員犧牲假期的辛勞，也每天都到指揮中心「共體時艱」。

3日首批武漢台商包機深返台，大批指揮中心防疫人員白天就到桃園機場演練、待命，陳時中馬不停蹄開了一天的會，沒喘口氣歇息，晚上趕到桃機現場督軍。

一路忙到4日凌晨1時，他又到台中的檢疫所，幫所有第一線防疫人員、隔離台商們加油打氣。直到清晨5、6時，所有台商隔離工作告一段落，他又趕回台北，準備一早8時30分的記者會。

在記者會現場，一夜沒有休息的陳時中盡顯疲態，聲音沙啞，回答記者提問時也坦言，有些內容數字記不清楚，「頭腦花花的」。

一名前線防疫官員表示，陳時中記者會後又接著一堆會議，秘書提醒「快點讓部長休息」，網路上也有很多熱情的民眾要部長休息，陳時中一笑置之，還直言「現在精神已經比早上好多了」。

陳時中自己不喊累，卻為第一線防疫人員叫屈。他在記者會上說，看到護理人員陪著台商檢疫、到檢疫所，穿上防護裝備好幾小時，連一口水都沒喝，累到腰都彎了。雖然心疼，但感動大家參與光榮的一役。

牙醫界友人透露，其實陳時中108年底母親過世，喪母期間，卻戮力為公，精神讓人敬佩。

燃燒的體力和鋼鐵的意志，是如何煉成的？衛福部醫事司長石崇良觀察，陳時中是以「專業、安全、安心」三大原則執行防疫工作，防疫是專業工作，要把專業放第一，而不是把「安心」放第一，否則容易淪為鄉愿、喪失專業倫理。

石崇良說，秉持專業把關，但又怕民眾不安心，陳時中就花時間溝通，盡心盡力解答所有媒體、民眾的疑惑。記者會時，好幾次秘書都遞紙條提醒「時間到了」，但陳時中仍堅持把所有問題回答完，就是希望做到安心。

一名官員說，陳時中抗壓性很強，雖然他是指揮官，但指揮中心上面還有其他長官，每個政策也都會有不同的聲音，還要適應各部會不同的行事作風，但陳時中一直都親力親為，「很少看到以前的部長這樣」。

石崇良也說，好幾次聽到陳時中說，「讓大家這麼辛苦，我很抱歉」，也很不捨疾管署在防疫前線奮戰，由陳時中擔任指揮官的意義就是能帶領衛福部、協調各部會，讓大家一起作戰。

把武漢台商接回台灣也非容易的決定，其中的政治眉角、醫療負荷量能、隔離檢疫處所選定、民眾擔心防疫漏洞的憂心、人道救援的考慮等，種種的艱辛「難以對外人道也」。

一名官員指出，多數國人都認同應該把滯留在中國的台灣人接回，但接回來要安置，官員一週全台跑透透，到處找可以安置台商的檢疫處所，「結果被一個傢伙給毀了」，很多民眾一聽到隔離檢疫所可能在哪裡，都打電話抗議，「連要接台商回來，找個安置地點都這麼困難。」

另一名防疫官員表示，很多時候大家都很疲憊，但陳時中面對任何決策拍板定案時，都能冷靜思考，而且盡可能兼顧人性、人道跟防疫需求做每一件事情。「有時候覺得他有點迷迷糊糊了，但其實沒有。」

武漢台商歷經波折回台不到24小時，陳時中4日晚間宣布其中1名台商確診武漢肺炎時，一時難忍情緒留下男兒淚，瞬間引發網路熱議，許多網友到衛福部粉絲專頁，為陳時中和防疫人員加油打氣。

有些人猜，陳時中流淚可能是受了極大的壓力或苛責；也有人想，應該是不捨防疫人員如此辛苦協助台商回台，卻「美中不足」、增加確診案例；也有可能是感動於防疫人員即時接回台商，有機會救台商一命。

一名官員說，「部長就像是大樹一樣」，就算很累，也能依靠著休息，感覺很安心。鐵漢一時的情緒滿溢，或許只是一陣狂風吹過大樹的短暫搖擺，沒一會兒，他又站穩腳步、重振精神，為台灣防疫站在前線。

武漢肺炎肺炎

延伸閱讀

陳時中落淚被酸「哭什麼」 主播怒「那麼厲害你...

林右昌讚她防疫表現勝北高 她說部長很辛苦大家...

政府「暗槓」口罩？陳時中公開數字

台灣第11例武漢肺炎確診！陳時中落淚：大家都...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

獨／3萬歐美遊客搭郵輪來玩喊卡 業者：防疫過當增傷害

2020-02-05 13:56

鑽石公主1月31日進基隆港 港公司：船上2694人都下船了

2020-02-05 13:42

首批包機有台商確診 徐正文：當事人不在原名單內

2020-02-05 13:05

拚防疫拭淚21萬人打氣 網友：我們沒有WHO但有陳時中

2020-02-05 12:19

公務員防疫照顧假 定調「給假不給薪、不影響考績」

2020-02-05 11:18

連夜跑超商買口罩 通勤族：7天2片怎麼夠？！

2020-02-03 22:47

好消息！對抗武漢疫情 宜蘭解除首例居家隔離手機列管

2020-02-05 14:51

前14天去過中港澳不得進港 基隆港郵輪船期全亂了

2020-02-05 14:23

鑽石公主號10確診 是否曾在基隆港下船待查

2020-02-05 14:22

防疫升高！郵輪逾21航次 未來恐禁停靠高雄港

2020-02-05 14:21

第2批包機生變 陸委會：今明不會有加班機

2020-02-05 13:56

公務員防疫照顧假定調「給假不給薪」

2020-02-05 13:54

鑽石公主號遊客到過大台北景點 北市：中央尚未告知

2020-02-05 13:46

新北3居家檢疫者失聯 侯友宜：已確認離境且健康無虞

2020-02-05 13:41

陳時中超狂鐵人行程曝光 網一看淚喊：部長快休息

2020-02-05 13:30

鑽石公主號曾停靠基隆 郵輪總監：經典行程包括101、故宮和九份

2020-02-05 13:15

搶口罩自保會傷害他人？如何取捨？

2020-02-05 13:00

實名制口罩限買2片不夠用 醫曝「內加一片」延長使用壽命

2020-02-05 11:50

台灣拒絕台胞返台？ 滯留武漢返民眾：我們真的很想回家

2020-02-05 11:37

北市有居家檢疫失蹤人口？黃珊珊：警政系統慢慢找到

2020-02-05 11:37

郵輪接連確診出武漢肺炎病例 他呼籲基隆港防疫很重要

2020-02-05 11:31

侯友宜：防疫照顧假應有一致性標準 不該有落差

2020-02-05 11:28

【即時快評】軍人支援口罩工廠仿若黑工 孰令致之？

2020-02-05 11:27

比照救災 國軍口罩工24小時三班輪值拚生產

2020-02-05 11:26

鑽石公主號武漢肺炎病例曾下船趴趴走？ 船公司：待查

2020-02-05 11:22

公主郵輪：鑽石公主號10名確診患者 無台灣人

2020-02-05 11:17

為了防疫 未來兩個月有20多郵輪可能無法停靠高雄港

2020-02-05 11:09

獨／體恤「保命要緊」台中佛心老闆留員工在台自返大陸

2020-02-05 11:06

10人確診…鑽石公主郵輪行程曝光 經日越台港

2020-02-05 10:41

新北2男1女居家檢疫失蹤 侯友宜：已全數出境

2020-02-05 10:33

第二批武漢台商返台今取消 許智傑：應避免政治角力

2020-02-05 10:30

廣東3名武漢肺炎確診病患 未隨世界夢郵輪入境基隆港

2020-02-05 10:25

新北居家檢疫3人失聯？侯友宜：查出3人均已出境

2020-02-05 10:17

鑽石公主郵輪有10人染武漢肺炎 林右昌：防疫比照空港

2020-02-05 09:54

無症狀阿嬤返台兩周 接觸孫子仍遭歧視

2020-02-05 09:53

第二批武漢台商何時返台？ 交通部：待兩會確定

2020-02-05 09:28

防疫可能增加醫療成本 健保署提二備金申請籲醫護安心

2020-02-05 09:17

影／第二批武漢台商包機5日返台生變 時間待定

2020-02-05 08:40

香港恐現本地感染 他憂心台灣零社區感染防線會被攻破

2020-02-05 08:34
看更多

熱門文章

我武漢肺炎增至11例！武漢返國台商確診 陳時中落下男兒淚

2020-02-04 20:22

全球疫情地圖／南韓確診第18例！台灣增至11例 各國狀況一次看

2020-02-05 09:52

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

2020-02-05 07:59

69歲老翁染武漢肺炎瞞報旅遊史 已接觸100多人

2020-02-04 16:50

影／亞裔女搭地鐵「戴口罩」被黑人狂毆！網嚇：覆巢之下無完卵

2020-02-04 18:34

日本郵輪10名乘客感染武漢肺炎病毒 緊急送醫

2020-02-05 07:56

新北居家檢疫3人失聯？侯友宜：查出3人均已出境

2020-02-05 10:17

首批包機有台商確診 徐正文：當事人不在原名單內

2020-02-05 13:05

武漢肺炎防疫漏洞？新北居家檢疫3名失聯 市府動員急找人

2020-02-05 00:46

新北2男1女居家檢疫失蹤 侯友宜：已全數出境

2020-02-05 10:33

因他一個小動作 國軍整修三十多間高山哨所

2020-02-04 22:15

影／第二批武漢台商包機5日返台生變 時間待定

2020-02-05 08:40

獨／杭州封城 駐杭工作台人：杭州疫情如火箭般攀升

2020-02-05 10:28

武漢包機順利抵台 陳文茜曝空姐心聲暖哭眾人

2020-02-04 21:24

日厚生省：鑽石公主號郵輪上 10名旅客感染武漢肺炎

2020-02-05 08:03

診所一般垃圾被禁丟社區 遭嗆「你知道護士手多髒嗎？」

2020-02-05 08:12

武漢肺炎疫情最新 湖北新增確診3,156例、死亡65例

2020-02-05 06:37

好消息！我國武漢肺炎確診個案「二篩陰性」 可能本周出院

2020-02-04 16:27

10人確診…鑽石公主郵輪行程曝光 經日越台港

2020-02-05 10:41

為什麼武漢病死率高出這麼多？陸國家衛健委回應了

2020-02-04 16:47

公務員防疫照顧假 定調「給假不給薪、不影響考績」

2020-02-05 11:18

小民買不到 大官隨便拿？肺炎爆發的推手 原來在這裡...

2020-02-05 11:00

鑽石公主號曾停靠基隆 郵輪總監：經典行程包括101、故宮和九份

2020-02-05 13:15

為何浙江成武漢之後第二大疫區？被忽略的「華南市場2樓」

2020-02-04 15:02

台灣拒絕台胞返台？ 滯留武漢返民眾：我們真的很想回家

2020-02-05 11:37

醫院也鬧口罩荒 醫院院長口罩連戴三天「長出毛球」

2020-02-04 18:48

新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

2020-02-04 18:35

武漢台商包機返國 沈富雄：國民黨這次得分最多

2020-02-05 11:08

香港恐現本地感染 七千醫護罷工升級

2020-02-05 00:16

不怕死？陸警查獲「整櫃野味」老鷹、竹鼠都有 還只限老客戶

2020-02-04 16:06

習近平「神隱」6天去哪 武漢網友爆料他來了

2020-02-04 15:19

日本再增3病例 武漢肺炎確診共23人

2020-02-04 21:23

「計畫不變」第2批台胞今將抵台 陸委會不同調

2020-02-05 00:53

武漢肺炎居家檢疫3人失聯 新北市府動員並通報中央

2020-02-05 00:47

【重磅快評】陳時中的眼淚與蘇貞昌的官威

2020-02-05 12:29

2月5日返台是單向訊息 陸委會：今明兩天沒加班機返台

2020-02-05 11:52

又一艘郵輪中招！星夢郵輪證實曾載3名武漢肺炎確診客 人人自危

2020-02-04 16:19

年初二開始沒休息！接運遺體忙翻 武漢殯葬員工吐辛酸

2020-02-04 18:58

陸科學家：武漢肺炎受體與SARS相同 可用SARS藥來治

2020-02-04 17:32

晉江男子自武漢返鄉跑攤致4千餘人隔離 傳包括10名台灣人

2020-02-05 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top