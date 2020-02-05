禁止曾赴陸外國人來台 機組員也納入

十四天內曾經在中國大陸停留的外籍人士七日起拒絕入境，這項禁令也包括外籍機組員在內。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，七日起拒絕十四天內曾經在中國大陸停留的外籍人士入境。航空公司接獲的訊息顯示，這項禁令也包括了外籍機組員在內，引發航空公司反彈，認為機組員一體適用沒有但書排除，估算會影響航空公司班機調派一至三成，出現有飛機、有旅客、有貨物，卻沒有機組員開飛機的嚴重後果。

據了解，由於這項禁令對航空公司的影響嚴重，桃園機場航空公司代表聯席會已經蒐集各航空公司意見，預計今天與主管機關協商，利用禁令生效前還有兩天的時間，研究是否還有轉圜的空間。

外交部領務局副局長周中興表示，外籍人士限制不分職業別，因此空服員等機組人員也包括在內。目前已由交通部轉告飛行所有國外航空公司，暫時調整人員排班模式，避免過去兩周入境大陸者執行飛往我國航班，共度防疫特殊期間。

一名外籍航空公司人員評估，外籍機師不能飛航大陸航點，可能影響公司亞太地區航機調派一至三成，直接衝擊營運，也造成旅客或貨主的不便。

航空公司人員表示，各航空公司都有外籍機組員，勤務調派都由總公司統一規劃，會不會飛大陸航點、會不會過夜停留，不是機組員自己能夠決定。為了防疫，目前各航空公司都訂有嚴格程序，例如飛往大陸航班機組員戴口罩、落地不下機、當日往返等，如要停留過夜也有規範，降低機組員感染的風險。

長榮航空指出，長榮外籍飛行員都持有居留證，且公務上不會入境大陸，如果十四天內有私人行程去過大陸也須回報給公司。華航也表示，公務上不會入境大陸停留，並無上述問題。

根據新規，已持有我國效期內居留證而要返台的外籍人士，若在十四天內曾經入境或居住於大陸，於返台後將限制居住，並應自主健康管理十四日。