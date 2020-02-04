武漢包機順利抵台 陳文茜曝空姐心聲暖哭眾人

接回武漢台商的包機昨天深夜抵達桃園機場。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

武漢肺炎疫情蔓延全球，昨晚第一批武漢台商的專機順利抵台，原定這班包機是要由華航營運，知名媒體人陳文茜日前就在臉書上表示，助理的妹妹是當時「自願」擔任專機服務員的空姐，陳文茜也分享了這位熱心空姐的心聲，以及自己對武漢台商返台的看法，讓網友大為感動。

陳文茜在臉書上指出，助理與妹妹的雙親因癌症、車禍相繼過世，「死亡、驟失親人，是這個家庭很熟悉的事件」。當助理的妹妹告訴家人，她將要為武漢台商的專機服務時，「家中姊妹分別反對憂慮。一個表示：這樣不好吧？一個表示他們怎麼選的？一個説：太危險了！」但助理妹妹的回應簡單扼要「我自動報名」，更表示自己返台後，會自主隔離14天。

陳文茜聽聞這位空姐的勇氣，有感而發地表示：「被封城的武漢人絕望中為了救自己，一聽説狗貓也會傳染的謠言，有些毫不留情把自己本來疼愛的狗從樓上陽台活活丟下慘死⋯⋯人因恐懼死亡而自私，因自私而殘酷。在死亡的恐懼面前，人是怯弱者。」隨後陳文茜也更新資訊，提及最後返台的武漢台商專機是由中國東方航空營運，因此助理的妹妹也不用出勤了。

陳文茜今日再次呼籲民眾，不要再傳播隔離者的安置地點，她說到：「這些人在武漢封城期間，人生宛若掉入黑暗之中……不只社會棄絕了他們，親人避之唯恐不及，他們也被自己每一個急迫的呼吸聲逼嚇著，他們也快要變成自己的棄絕者」，表示自己會祝福這些好不容易歸國的台灣人。