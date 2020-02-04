國台辦稱台灣獲肺炎資訊無障礙 陸委會：非事實

國台辦稱台灣在獲取疫情資訊方面不存在障礙，陸委會反駁陸方說法與事實不符。聯合報系資料照片 分享 facebook 針對台灣難以第一時間獲得新型冠狀病毒疫情資訊一事，中國國台辦今天透過新聞稿聲稱，陸方始終關心台灣民眾的健康福祉，台灣在獲取疫情資訊方面不存在障礙。

大陸委員會晚間則透過簡訊反駁，陸方說法與事實不符，即便兩岸雙邊具有協議下的通報合作，不代表台灣就不需要參與世界衛生組織（WHO）。

中國國務院台灣事務辦公室中午以發言人馬曉光名義發布新聞稿表示，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後，「從對台灣同胞生命健康高度重視的角度出發，大陸多次及時向台灣地區通報疫情防控最新資訊」。

馬曉光稱，陸方對台專門通報大陸與世衛組織分享新型冠狀病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的資訊，尤其是即刻通報在大陸確診的台灣民眾相關資訊。

他指出，應台灣疾病管制部門要求，大陸安排了台灣防疫專家赴武漢現場考察，雙方加強溝通，為共同做好疫情防控工作起到了積極作用。

馬曉光表示，全力做好疫情防控工作，事關兩岸同胞生命安全，是當前最重要最緊追的大事。民進黨當局應當停止一切以疫情為藉口的政治炒作和政治化操弄，停止干擾疫情防控工作。

對此，陸委會強調，陸方說法與事實不符，政府表達嚴正抗議。中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中共政權不能代表台灣。

陸委會指出，中共以其片面設定的政治前提，阻撓台灣參與WHO及活動，更排除台灣專家出席WHO武漢肺炎緊急會議，使台灣無法獲得即時及充分的全球防疫資訊，「這是鐵的事實」。

陸委會強調，兩岸雙邊在協議下的通報合作，不代表台灣就不需要參與WHO。中共在WHO進行的政治操作，傷害台灣民眾權益，更可能造成國際防疫缺口，增加全球公衛風險。

陸委會並呼籲中共當局，應正視台灣民眾生命健康安全，立即排除台灣參與WHO的政治干擾，政府也將積極爭取國際各方支持。