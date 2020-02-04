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返國台商成武漢肺炎第11例確診！ 陳時中落男兒淚

即日起曾載確診或疑似武漢肺炎病例 郵輪不得停靠

黃智賢嗆政府冷血又說這話...中醫博士學歷被起底 網嗨：武漢需要妳

2020-02-04 19:51聯合新聞網 綜合報導

黃智賢。圖／擷自臉書黃智賢世界
黃智賢。圖／擷自臉書黃智賢世界
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武漢肺炎入侵台灣，政府宣布禁止口罩出口以維護國內需求，讓親中名嘴、台南市長黃偉哲胞妹黃智賢氣炸，先是狂嗆政府做法泯滅良心，再質疑口罩明明綽綽有餘「難道餵狗吃嗎？」，惹毛一票網友後，黃智賢更表示「可惜我不是醫生，不然一定趕赴武漢。」如今卻被網友起底原來她竟有中醫博士學位，「智賢中醫博士有如華佗在世妙手回春，一定可以拯救祖國14萬萬同胞！」

黃智賢上月22日透過直播呼籲大眾，別再稱呼「武漢肺炎」，因為世界衛生組織已將此病症命名為「新型冠狀病毒」。她批評，台灣有些媒體就故意要稱「武漢肺炎」，這背後就是要操作與加深仇中、反中情緒，對於疫情，只要還是個人都應該哀矜勿喜，更批蘇貞昌宣布台灣禁止出口口罩，「這是怎樣沒有人性，泯滅良心的政權？」

對於黃智賢說法，許多網友抱持相反意見，說明台灣的口罩真的綽綽有餘，何不趁機出口大撈一筆，「但首要重點是要加強國內防疫，自身若未保護好，是要怎麼去救別人。」許多人則酸這麼有人道精神，黃智賢應自動自發送口罩救援，指中國大陸不讓台灣加入WHO才是泯滅人性。

對此，黃智賢則回應「可惜我不是醫生，不然，我一定趕赴武漢，盡一份力。」沒想到如今直接被網友抓包，黃智賢在2005年時就赴中國湖南中醫藥大學就讀，讀3年後順利獲得中醫博士，應具備一定中醫藥知識的。臉書專頁「只是堵藍」表示，其實黃智賢是中醫博士，本身就可以當中醫，只不過台灣不承認中國學歷，但是武漢不是台灣，祖國一定歡迎智賢盡一份力。

貼文一出，讓廣大網友紛紛笑彎了腰，「阿賢，go go go！」、「強烈支持黃智賢擔任志工團團長，率領黃安、大小S姐妹、范瑋琪、劉樂妍等發揮愛心前往祖國武漢，溫州等地發放口罩及救援物資，以表達自己對祖國的忠誠。」、「快過去為祖國盡心力，不要一張嘴」、「中醫特別有效，請前往！」、「妳快去救大陸同胞吧」、「武漢需要妳」。

武漢肺炎肺炎
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