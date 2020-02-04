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避免防疫「破口」 學者建議防疫假比照颱風假

2020-02-04 14:26聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

勞動部表示家長可在防疫期間申請防疫照顧假，雇主應予准假，且不可視為缺勤、影響全勤...
勞動部表示家長可在防疫期間申請防疫照顧假，雇主應予准假，且不可視為缺勤、影響全勤。 記者季相儒／攝影
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為避免防疫出現「破口」，勞團呼籲「防疫照顧假」應繼續給付薪資，才不會讓家長陷入擔心請假卻又會被扣薪的兩難，畢竟防疫一旦出現破口，會引起更大的恐慌和大蕭條。勞動部表示，防疫照顧假沒辦法歸責於勞雇一方，如果用就保基金來處理，金額太過龐大。

台大國發所教授辛炳隆認為，要雇主給假又給薪，道德風險太高，建議比照颱風假辦理，給假不給薪，或者採取勞資協商方式，但針對未來若出現武漢肺炎確診照顧假部分，辛炳隆提醒，勞動部應及早訂定相關配套措施。

勞動部政務次長林明裕指出，目前就業保險基金水位僅約1300億元，主要用於失業和育嬰留停的給付，且這次的防疫照顧假有14天，又沒有辦法歸責於勞雇一方，如果都要由政府用就業保險基金來處理，金額確實太過龐大。

台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯則表示，家中有12歲以下幼童的勞工，再扣除部分可以尋求家人支援者，其實真正會使用到「防疫照顧假」的勞工朋友不算多數，因此勞團才建議勞動部和資方應「從善如流」，繼續給付薪資。因為，現階段最重要的工作，就是把防疫工作做到滴水不漏，大家都不樂見防疫出現破口。

此外，辛炳隆和孫友聯另齊聲呼籲，政府應及早建立，未來若出現武漢肺炎確診照顧假部分的相關配套措施。孫友聯指出，面對重大公共衛生議題，先前已有SARS，現在則有武漢肺炎，但至今主管機關卻未有相關配套措施因應。

對此，林明裕解釋說明，未來若出現武漢肺炎確診病例，一定是由醫療單位介入照顧，患病家屬似乎應該是用不到「防疫照顧假」。但勞動部會傾聽專家學者和勞團的建議，近日針對此議題進行討論。

武漢肺炎肺炎

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