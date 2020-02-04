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香港武漢肺炎致死首例 39歲患者心臟衰竭病逝

買口罩實名制 黃珊珊肯定政府已盡全力

2020-02-04 11:21中央社 台北4日電

武漢肺炎疫情持續延燒，行政院拍板6日起民眾購買口罩將採實名制，7天內限購2片，台北市副市長黃珊珊今天表示肯定，認為政府已盡全力，相信若有足夠的口罩量，民眾不會一人只能買2片。

黃珊珊上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪時表示，目前防疫作為並非每人都需要戴口罩，以台北市為例，只有第一線工作人員還有在密閉空間時才會配戴，而7天限買2片，代表中央已盡全力，「大家就共體時艱，相信如果中央有貨不會說7天只能申請2片，一定在量能上做了最大的努力」。

黃珊珊說，台灣的防疫工作做得非常好，以台灣與中國密切往來的程度，能做到控制10例確診，已是不可能的任務，「台灣應該說是做到滴水不漏」，而民眾的警覺性也對疫情控制有很大幫助。

她也表示，北市府已收到中央發送的八大類第一線人員口罩13萬片，會按照需求比例發放，但要求各級機關絕對不可虛報，否則會進行檢討。

而針對防疫照顧假部分，黃珊珊說，部分企業在防疫照顧假上能彈性給薪，但台北市政府是公務機關，彈性有限，一切配合中央規範，如適用勞基法的約聘僱人員，會致力向中央爭取防疫照顧假採外加形式，不影響現有的家庭照顧假。

公務人員部分，黃珊珊說，仍在與中央討論，盼能有明確規範。

台北市副市長黃珊珊今天表示肯定，認為政府已盡全力，相信若有足夠的口罩量，民眾不會...
台北市副市長黃珊珊今天表示肯定，認為政府已盡全力，相信若有足夠的口罩量，民眾不會一人只能買2片。聯合報記者邱瓊玉／攝影
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武漢肺炎肺炎

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