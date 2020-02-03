武漢台商專機返台全程隔離 徵召醫護照護

武漢台商將可搭乘返台專機班「回家」，疫情中心重申，確診病例不登機，其他台商會經過機場發燒篩檢站，醫療人員在場檢查，有疑似症狀會隔離醫治，無症狀則集中隔離檢疫，全人、全程隔離，做好照顧。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心今天傍晚召開記者會，指揮中心指揮官陳時中表示，對於台商今晚專機返台消息，由於相關訊息隨時可能有變，為確保滯留武漢台商的權益，避免有不想看到的變化出現，無法透露太多。

陳時中指出，一旦確認資料，一定會全人、全程隔離，做好照顧，會請返台台商在機上填寫「旅客入境健康聲明卡」，下機後在入境時通過機場發燒篩檢站，若有疑似症狀會依規定後送就醫，無症狀者才會由專車接送至集中檢疫場進行為期14天的隔離檢疫，希望建立相關檢疫隔離SOP，讓台商獲得即時醫療照顧。

為了協助返台台商檢疫隔離，指揮中心也緊急徵調全台醫護人員並給予津貼補償。陳時中說，指揮中心已經做好充分準備，津貼預算無上限，將視疫情需要做最佳分配；至於相關專機費用因涉及兩岸問題，還需進一步瞭解。

媒體問到專機上的安排，指揮中心監測指揮官莊人祥表示，若由台灣派機，會採前後兩排空位的方式來坐，避免台商間密切接觸。

根據指揮中心彙整，中國疫情相當險峻，案件數增加當中，昨晚將溫州市納入2級流行區。台灣本土確診案例仍維持10例，沒有增加，隔離中的接觸者有515人，其中35人有症狀已通報。