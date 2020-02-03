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大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣

防堵武漢肺炎達共識！ 全台大專院校延至3月2日後開學

台商返台收容計劃 柯文哲：應公開透明

2020-02-03 16:42台灣醒報 記者簡碧卿╱台北報導

黃珊珊表示，衛生局將會在3日發放12萬餘片口罩給台大、北醫、北榮、萬芳醫院等醫院...
黃珊珊表示，衛生局將會在3日發放12萬餘片口罩給台大、北醫、北榮、萬芳醫院等醫院。（photo by簡碧卿／台灣醒報）
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「這麼龐大的一個武漢台商收容計劃，怎麼可能台灣的家屬和周邊居民都不知道？」台北市長柯文哲表示，與其隱瞞疫情資訊，那倒不如公開透明。而針對口罩荒，副市長黃珊珊則表示，衛生局將會在3日發放12萬餘片口罩給台大、北醫、北榮、萬芳醫院等醫院。

北市府釋出口罩

黃珊珊表示，衛生局於昨日(2日)收到中央流行疫情指揮中心所釋出的口罩，加上衛生局的庫存口罩，合計配發20萬800片。基於順序之考量，本次口罩優先發給予傳染病應變醫院、隔離醫院及急救責任醫院。

「因台大、北醫、北榮、萬芳醫院等口罩庫存不足，將優先配發12萬餘片給這4家醫院。」黃珊珊說，台北市外科口罩仍有相當大的需求，此次釋出是因應第一線緊急需求，各單位仍強烈反映有口罩需求。黃珊珊呼籲，中央機關釋出徵用口罩應儘早配發予本市。

公布地點算失言？

柯文哲表示，政府要把在中國的台胞撤回台灣，就應該符合檢疫標準14天，且台北市政府也會配合支援醫療人力、警衛及後勤補給。柯認為，這麼龐大的一個收容計劃，幾百個人要待在一個收容所，不可能台灣的家屬和周邊居民都不知道，因此，必須秉持著公開透明，不應遮躲隱藏。

對此，台北市議員張斯綱表示，台商隔離屬於中央流行疫情中心管轄範圍內，應該由中央來公布隔離地點，而不是由台北市長來公布，因此認為柯文哲失言了。台北市議員苗博雅和林亮君都認為，防疫視同作戰，為了全民健康與避免漏洞，需要中央與地方政府最緊密的合作與一致同調。

北市議員不同調

苗博雅表示，若真的是為了讓地方居民安心而公佈，至少要用一個嚴謹的程序發布，除了地點，還要同時說明防護措施、風險管理，才能真正達到安撫民心的作用。林亮君則說，柯市長未與中央進行溝通即擅自公開隔離地點，若發生居民恐慌或媒體聚集導致防疫第一線混亂等狀況，為防疫平白增加不必要的風險。

針對是否公布收容地點，台北市議員侯漢廷和林穎孟則持不同看法。侯漢廷說，台商返台目前不是病人、更非妖魔。讓社會大眾了解相關流程並說明宣導，可讓人民安心。林穎夢則認為，目前美國澳洲等國，都有公佈隔離地點 ，台灣也應公布，但台北市應該配合中央防疫作業，應由中央統一公布，不應自行洩漏資訊，以免造成不必要的對立和恐慌。

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