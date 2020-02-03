台商隔離地點是否公開？鄉民戰出最重要的是這點

武漢台商隔離地點是否公開，網友發表各自看法。記者簡浩正／攝影 分享 facebook

中國大陸迄今仍有四百多名台商滯留武漢，在陸委會協調下，近日將安排首批200多人包機回台，並在指定場所接受檢疫隔離14天。而針對安置場所的地點，疾管署副署長莊人祥表示，「目前在北、中、南三地各選定一處安置場所，但確切地點暫時不方便公開」，但台北市長柯文哲卻爆料「台北的隔離地點為陽明山上的台銀宿舍」，令不少民眾針對「是否公開台商隔離地點」一事議論紛紛。

有網友在PTT發文寫道，聽說現在洩漏隔離地點可能會被開罰，有人說公開隔離地點可能造成恐慌，但也有人反對說人民有知的權利，那麼各位鄉民支不支持公開台商隔離地點？

貼文一出，不支持公開地點的網友認為會引發恐慌，附近居民也會抗議或汙名化，「不支持。讓醫護好好做事不好嗎？」、「不支持除非對方自己亂跑，不然基於醫病倫理本來就不該公開」、「不支持 除非配套有做好」、「不支持，重演SARS霸凌周圍居民而已」、「不支持製造恐慌的亂源太多了」、「不支持，就像這次沒有公布收治醫院一樣」、「不支持，SARS那時民眾恐慌排擠的亂象我還記的很清楚」。

而支持公開的民眾則表示，「公開啊！資訊不透明反而容易恐慌」、「支持公布維安措施要做好就是」、「不公開才恐慌吧！比如說在我家這裡，我就回娘家住或是出門戴口罩，都不公布然後說健康的人不用戴，我如果後來發現在我家隔壁，我不崩潰才有鬼」、「支持啊！要不然在住家附近，出去還傻傻的不知道要避開，也太悲哀了」、「支持，一般民眾可以遠離更好」。

也有人指出不管地點公開與否，防疫措施一定要做好，不想再重演SARS惡夢，至於安置地點該由中央發佈，而不是地方首長擅自發言，「支持公開，但應由疾管局告知說明」、「指揮中心定案後決定，柯文哲不該自行公開」。