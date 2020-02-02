侯友宜關懷居家隔離者 電子監控掌握行蹤

新北市長侯友宜今天前往消防局負責防疫與後送的消防分隊，視察防護裝備演練狀況。他也關懷武漢肺炎隔離者與居家檢疫的市民。市府衛生局表示，目前沒有隔離者脫離電子監控。

市府衛生局今天晚上告訴中央社，受到嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）影響居家隔離者，以及從廣東、武漢、小三通來台需要居家檢疫者，都在市府衛生單位與民政單位掌握中。

衛生局說，這些人員都已發給電子監控手機，一旦脫離居家範圍，將會啟動管理與警政尋人機制，目前，所有隔離者與檢疫者都沒有脫離掌控。

衛生局表示，受電子監控者每天必須回報與登錄體溫，自我健康管理。若有發燒等將立即回報里長、公共衛生護理人員。管理單位也會定期問候與追蹤，至今天為止並沒有特殊個案。

侯友宜今天也透過Line視訊，關心1名隔離者，1名檢疫者。他接受媒體聯訪時表示，市府將心比心體會民眾的心情，如果無法站在民眾的角度思考，這場防疫戰爭沒有辦法打。

侯友宜說，今天關心居家隔離者是從武漢回來的確診病患同班機的女士，全力配合在家已快兩星期都沒出門，連春節除夕團圓飯都沒有到婆婆家吃飯。

侯友宜到里長家，打電話與從湖北回來的居家自主檢疫市民問候。對方請侯友宜放心，每天量耳溫回報。

侯友宜今天也到市府消防局第二大隊裕民專責防疫分隊，視察疑似武漢肺炎病患運送防疫措施、後送流程及防護衣等裝備穿脫及消毒演練。

他表示，防疫視同作戰，消防救護在防疫期間扮演重要角色，因應武漢肺炎疫情，市府消防局成立8個專責防疫分隊，並設置防疫專責救護車後送。