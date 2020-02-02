教會崇拜嚴陣以待 聚會人數受影響

因應武漢肺炎，各教會都嚴陣以待，要求信徒戴上口罩、消毒，若有病狀、去過疫區者，請先在家自主管理。（Photo by 林意玲／台灣醒報） 分享 facebook 信仰不需因武漢肺炎而停擺！2日是收假以後全台教會第二個主日崇拜，聚會仍照常舉行，不過進場前都公告須要戴口罩、酒精消毒。有教會婉拒有發燒或去過中、港、澳的會友在家自主管理；也有少數教會改為直播上聚會，或將愛宴等活動取消。但上教會的人數明顯因疫情、連假未歸的影響而較少了。

活動需自備口罩

林森南路禮拜堂在門外貼出告示，宣導教友需配合防疫措施：一、保持手部清潔，進教會需要用酒精消毒，並請勿再碰觸個人物品。二、患有慢性病需配戴口罩，兩周內有進入中、港、澳者需返家自主管理。三、聖餐採發送制，會友並須配合領取酒精棉片協助會後消毒工作。

台北懷恩堂在聲明中提到，2日至16日，教友或民眾進入教堂前需以正確方式佩戴口罩，教會同工則會在門口測量出席者的體溫。如戴上口罩會感到不習慣的人士，或有喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、發燒(攝氏 37.5 度或以上)，勸導務必留在家中休息，避免到教會的感染風險。

台北靈糧堂在官網提醒會友，靈糧堂在宣教、山莊及福音中心等地皆會在明顯處設置告示牌宣導「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)」、「手部衛生」及「呼吸道衛生與咳嗽禮節」等衛教資訊，請會友參閱。另外，聚會地點的公共區域，清潔人員也會定期消毒。

在家可以看直播

台北真理堂與基督之家的聲明都提到，若有感冒或發燒症狀請自行居家隔離，收看聚會直播。另外，如近日曾到疫區的民眾或教友也需先在家自主管理14天後，確定沒有大礙，再來參加活動。

大部分的活動都有進行，不過有基隆教會的愛宴活動，為避免過多人群接觸而取消，請各教友留意教會相關資訊。

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