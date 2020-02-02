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武漢肺炎增1人驗不到病毒 電子監控即起實施

2020-02-02 18:23中央社 台北2日電

全台武漢肺炎確診病例維持10例，繼1人二次採檢驗無病毒，今天再增1人初檢陰性；指揮中心另宣布電子監控正式上線，已發出2000支手機，一旦發現須隔離者偷溜，將強制隔離。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會表示，根據統計，昨天國內新增89例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1007名個案，含10名確診、829名排除、餘隔離檢驗中（91名初驗陰性、其餘待檢驗），並未新增確診個案。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前10名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，其中一名個案恢復良好，已經二次採檢病毒均為陰性，明天會由專家會診、再次進行採檢，做最完善的處置；另新增1人第一次採檢陰性。

日前傳出居家隔離者四處趴趴走，讓民眾暴露在感染風險中，陳時中喊出升級監控措施，採取電子監控，但監控用的手機卻因測試等原因遲遲未發出。

陳時中表示，目前全台目標監控人數共2400人，今天已發出約2000支手機給民政、衛政單位窗口，需要居家隔離及居家檢疫的民眾今天應該會陸續拿到手機，因此還無法報告相關成果，未來經監控一旦發現須隔離者到處趴趴走，就會強制隔離。

傳聞中國大陸將於明天全面開工，指揮中心是否建議台商、赴陸讀書的台灣學生暫緩回中國，陳時中說，指揮中心已針對中國各個地區訂定相關警示等級，民眾可自行判斷。

此外，世界衛生組織（WHO）執行委員會預定2月3日至8日舉行會議，台灣是否有所行動，陳時中指出，外交部會就國際現況進行爭取，衛福部也已派出重要官員到場，爭取參與會議。

武漢肺炎肺炎

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