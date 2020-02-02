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武漢肺炎患者糞便驗出病毒 專家籲蓋馬桶沖水

2020-02-02 15:12中央社 台北2日電

有研究發現，武漢肺炎患者糞便中驗出病毒。專家表示，糞便中驗出病毒並非新鮮事，但若是活的病毒就可能導致糞口傳染，建議蓋上馬桶蓋再沖水、如廁後確實洗手，降低感染風險。

中新網報導，武漢大學人民醫院和中國科學院武漢病毒研究所聯合研究發現，在新型肺炎病患的糞便和肛門拭子檢體裡，也發現新型冠狀病毒核酸檢測陽性，代表新型冠狀病毒可能存在糞口傳染。

高雄市立小港醫院感控室主任張科今天受訪時表示，其實1月31日就有美國學者在「新英格蘭醫學期刊」發表相關研究，顯示美國第一例確診患者的糞便也有驗出殘留病毒。

長庚大學新興病毒研究中心主任施信如指出，若個案的糞便檢體驗出冠狀病毒基因，代表糞便裡有病毒存在；實際上，很多病毒都可能存在糞便中，過去SARS也是如此，但按理說，呼吸道病毒出現在腸胃道的機會確實比較低。

施信如坦言，若糞便裡真的驗出病毒，代表環境裡也可能有，人接觸到的機會也會增加，恐增加防疫難度。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬認為，糞便驗到病毒算是蠻常見的狀況，人體感染病毒後，理論上病毒有可能隨血液跑到腸胃道造成不適，像是流感患者也會出現噁心、嘔吐、拉肚子症狀。

黃高彬說，最近也有不少報告顯示，很多新型冠狀病毒個案沒有發燒、沒有呼吸道症狀，卻出現腸胃道症狀，就代表腸胃道裡有病毒的機會很高，但冠狀病毒引起的腹瀉症狀通常不會太嚴重，不會出現腸胃炎那種嚴重拉肚子的狀況。

至於糞便中驗出病毒，究竟會不會導致糞口傳染，增加感染風險。黃高彬指出，如果驗到的只是病毒基因片段，那只是驗到病毒的屍體，不具傳染力，也沒有糞口傳染問題。

不過，若能從中培養出活的病毒，就具傳染力，確實會讓該病毒多了一條糞口傳染途徑，黃高彬解釋，感染者上完廁所沖馬桶時，可能因水的衝擊力較大，導致糞便噴濺到環境中，病毒漂浮在空氣中可存活2至3小時，噴濺到物體表面可存活長達4到5天。

黃高彬呼籲，想降低感染風險，最簡單的方式就是如廁前以酒精消毒馬桶坐墊，如廁後養成蓋上馬桶蓋再沖水的好習慣，避免穢物噴濺，並且確實以肥皂洗手，就能避免染病上身。

武漢肺炎肺炎

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