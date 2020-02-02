親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
新國會宣誓就職
政治
軍事
綜合

公車司機突癱撞站牌 車上乘客逕離丟下他一人

澳門為何沒有「口罩之亂」？ 政策優於台灣、香港

武漢台商返台在哪隔離 指揮中心選定2類場所

2020-02-02 15:02中央社 台北2日電

滯留湖北台胞的家屬昨天舉行記者會，希望兩岸政府幫忙，讓501位超過八成去探親旅遊...
滯留湖北台胞的家屬昨天舉行記者會，希望兩岸政府幫忙，讓501位超過八成去探親旅遊的台灣人能盡快返台。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
分享

滯留武漢台商可望包機回台，回台後的隔離措施引關注。指揮中心今天證實已選定2類場所作為隔離使用，包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。

中國武漢封城後，目前仍有476名台商滯留當地。據陸委會說法，這些台灣民眾在湖北沒有固定住所，人生地不熟，陸續出現藥品短缺，陸委會多次透過既有管道表達想接台商返台，卻遲遲未獲陸方回應。

近期武漢台商協會總算傳出好消息，滯留武漢的台商近日可望包機返回台灣，預計2天內成行。不過，為了防堵疫情入侵台灣，台商回台後該到哪裡隔離、怎麼隔離，引發民眾關注。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥今天接受記者電訪時表示，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，指揮中心將準備特別指定場所作為台商隔離、檢疫使用，目前看來應該不會在醫院隔離，偏向找有單人房的空間，由專人提供食宿、監測健康狀況。

莊人祥說，由於返台台商可能多達400人，不太可能在單一場所進行隔離，預計會選定3到4個據點，遍及北、中、南地區。目前已選定2類場所，首先是國軍的營區，其次是部會閒置的會議、住宿場所，部分已安排妥當，部分仍在談，但為避免造成附近居民恐慌或汙名化，暫不對外公布隔離地點。

莊人祥指出，等到台商返台時間確定後，指揮中心會派醫護人員隨機待命，在台商上機前就會先進行健康評估，若出現發燒、呼吸道症狀，將視個案狀況再做登機安排，抵台後會直接分送隔離場所，接送方式目前還未定案。

莊人祥強調，這些台商在疫情嚴峻的武漢滯留多日，心理承受相當大的壓力，但為了他們及台灣民眾健康，必須隔離14天，一旦發病就能立即接受治療。

武漢肺炎肺炎

延伸閱讀

滯留武漢台人返台 疾管署將指定場所隔離檢疫

流感仍在高峰！8旬嬤打疫苗仍染上流感死亡 醫...

比武漢肺炎更要命 流感疫情處高峰再奪13命

台灣武漢肺炎病例維持9例 通報疑似個案829...

相關新聞

武漢返台男女失蹤？ 婦人設籍桃園一直都在沒落跑

2020-02-02 14:57

被稱武漢團落跑陳女找到了 原來是阿嬤已被撤銷列管

2020-02-02 14:35

旅行業的寒冬來了 高雄業者建議衛福部加強宣導

2020-02-02 13:32

觀光補貼、減稅 交部：盡快定案

2020-02-02 13:29

退訂不斷...觀光無薪假海嘯 2周後估影響萬人

2020-02-02 13:28

滯武漢台人有望回台 染肺炎台商不在此列

2020-02-02 13:27

政府徵用100萬片口罩 今晚鋪貨通路

2020-02-02 13:23

中小學下周開學 公民提案：學校統一配發口罩

2020-02-02 13:19

義大利禁航列台灣 吳釗燮向WHO喊話

2020-02-02 13:13

武漢肺炎防疫 軍方派兵支援生產口罩

2020-02-02 13:12

陸官方首度證實 首批武漢台胞200多人將先返台

2020-02-02 13:12

安置台胞 政院：一定有醫療院所等級的隔離

2020-02-02 13:08

派軍人支援生產口罩我非首例 新加坡先作了

2020-02-02 13:08

武漢台人返台 北中南安置所採單人房

2020-02-02 13:07

我武漢肺炎防疫升級 其他疫情擴大省分不排除列入

2020-02-02 13:06

排隊人潮：買到口罩像中樂透

2020-02-02 12:53

搭華航包機直飛 武漢台胞將返台

2020-02-02 12:53

香港武漢肺炎14例搭郵輪曾靠基隆港 郵輪公司：無異狀

2020-02-02 12:14

海基會：持續溝通協調讓國人平安返台

2020-02-02 11:43

男女自武漢返台留假資料 北檢：全案從嚴偵辦！

2020-02-02 11:38

武漢台人撤返後隔離營區確定設北部 地點保密

2020-02-02 11:21

武漢台人若返台 行政院：一定會有醫療院所等級的隔離

2020-02-02 11:16

滯武漢台胞回台 交通部：華航已待命

2020-02-02 11:02

觀光業開工迎來無薪假 交通部：盡快確定協助措施

2020-02-02 10:52

義大利禁台灣航班 馬英九覺得奇怪：沒理由限制

2020-02-02 10:22

獨／滯武漢台胞確定近日包機回台 班機將直飛台灣

2020-02-02 10:01

不讓移工成為防疫缺口 中警昨持4語特製傳單勤宣導

2020-02-02 09:43

獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

2020-02-02 09:38

原民吃野味都沒事？老祖宗的智慧 一定避開這一點

2020-02-02 08:00

世衛排除台灣 卜睿哲：不是「世界」衛生組織

2020-02-02 02:02

武漢著手安排滯留台人返台 陸委會：盼陸方儘快回覆

2020-02-02 01:03

慢半拍？口罩管制前 1月已出口近4千萬片

2020-02-02 00:58

罩不住？ 經濟部：嚴抓重複排隊者

2020-02-02 00:46

接滯留武漢台胞 政院：已有包機SOP

2020-02-02 00:41

供貨斷炊吃老本…長照、基層醫護 口罩也吃緊

2020-02-02 00:41

近4,000萬片口罩 上月已出口

2020-02-02 00:41

海關嚴查 沒收近3.6萬片口罩

2020-02-02 00:40

我飛越南航班 恢復正常

2020-02-02 00:39

滯武漢台灣人：藥快吃完了 我們想回台灣

2020-02-02 00:39
看更多

熱門文章

越南5月1日前拒中港澳台入境 星宇長榮折返

2020-02-01 16:49

台灣非大陸疫區 越南對台禁令取消

2020-02-01 19:35

獨／滯武漢台胞確定近日包機回台 班機將直飛台灣

2020-02-02 10:01

全球疫情整理包／ 武漢肺炎越南再增1例確診 境外菲律賓1例身亡！

2020-02-02 15:07

武漢著手安排 滯留武漢476名台人可望返台

2020-02-01 21:55

原民吃野味都沒事？老祖宗的智慧 一定避開這一點

2020-02-02 08:00

武漢返台男女留「假資料」 找「嘸」人讓北市里長氣炸

2020-02-01 19:30

日本武漢肺炎增3例 目前共20人染病

2020-02-01 20:44

擴大武漢肺炎防疫：設籍廣東陸客不准入境、小三通居家檢疫14天

2020-02-01 20:00

武漢肺炎救命藥出現了？美治療染病男 一天就見效

2020-02-02 12:40

當新型病毒席捲城市...9成病原體未記錄 BBC：災難才剛開始

2020-02-02 09:00

中國境外首起武漢肺炎死亡病例！44歲武漢男菲律賓身亡

2020-02-02 11:19

越南把台灣視為「中國」 越航下午把登機旅客趕下機

2020-02-01 19:02

緬甸曼德勒機場也禁台航班 其餘城市暫無影響

2020-02-01 18:47

最新研究發現：武漢肺炎病毒存在糞便傳染

2020-02-02 09:14

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診破萬例 看每日疫情變化圖表

2020-02-02 08:08

湖北外最嚴重疫情！溫州半封城 居民限制外出

2020-02-02 10:45

又停飛！ 越南航空今仍取消高雄出發班機

2020-02-02 11:28

武漢台人撤返後隔離營區確定設北部 地點保密

2020-02-02 11:21

美國第8例！波士頓麻州大學生武漢肺炎確診 美東首例

2020-02-02 02:48

陸包機接湖北遊客「返鄉」 網質疑：為何送回來？

2020-02-01 20:55

男子憂染武漢肺炎上診所又逃離 桃市查訪住處不見人車

2020-02-01 18:22

很多人買不到口罩 高雄罷韓、捐血送的口罩從那裡來？

2020-02-01 19:10

世衛排除台灣 卜睿哲：不是「世界」衛生組織

2020-02-02 02:02

美武漢肺炎患者糞便驗出病毒！ 糞口傳播恐引發社區感染

2020-02-02 09:44

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院深表關切

2020-02-02 05:05

陸官方首度證實 首批武漢台胞200多人將先返台

2020-02-02 13:12

峰迴路轉！越南下午拒台晚上解禁 航空公司雞飛狗跳

2020-02-01 20:07

獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

2020-02-02 09:38

義防武漢肺炎下禁航令 今同意華航3日空機接回台灣旅客

2020-02-01 18:00

防疫武漢肺炎不力 湖北黃岡337名黨員遭處分

2020-02-01 22:16

想不開？日本肺炎撤僑隔離設施一內閣官房職員疑自殺

2020-02-01 20:25

越南拒絕中國航班含台灣 旅客：不爽，台灣人是台灣人

2020-02-01 19:36

新加坡武漢肺炎再添2例、確診18人 成境外確診第3多

2020-02-01 21:36

滯武漢台胞回台 交通部：華航已待命

2020-02-02 11:02

8天火速完工！抗武漢肺炎 火神山醫院明起接診

2020-02-02 13:27

武漢肺炎 廣東疑已爆社區傳播

2020-02-01 23:47

我擁百枚AIM-9X飛彈 專家：取得爭取增程彈入場券

2020-02-01 20:02

陸政府不讓陸籍妻子離開 日撤僑包機他只接回孩子

2020-02-01 19:14

身心俱疲 武漢醫生咆哮痛哭：我們還不是想回家！

2020-02-02 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top