移工要帶口罩回台防疫 食藥署：須專案申請

武漢肺炎疫情延燒，有移工苦於買不到口罩，打算從家鄉購買口罩帶回台灣。對此，衛福部食藥署醫粧組表示，依法旅客不論帶多、帶少都須申請專案進口，由食藥署審查。

俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情延燒，台灣出現第10例確診病患，民眾購買口罩需求增加。行政院長蘇貞昌1月31日拍板，將由政府出資近新台幣2億元建立口罩生產線，預計3週後每日全台口罩生產量可增為700萬片，約4到5週後可達每日1000萬片。

即使如此，在台許多移工還是買不到口罩。主要讀者群為印尼移工的印尼文雜誌Indosuara公關部門主管米拉（Mira Luxita Sari）向中央社記者表示，很多在台印尼移工雖然知道如7－11等便利商店都有賣口罩，但親自前往時卻買不到。

她說，像是在台灣漁船上工作的印尼漁工教育程度低、資訊缺乏，他們和在工廠工作的印尼移工一樣不知道能去哪裡購買口罩，雇主也未必會提供口罩給他們使用。

因此，現在有些移工利用回鄉休假的機會，採購大批口罩，帶回台灣給自己和移工同伴使用，但卻不知道外國人攜帶口罩入境台灣的法律規定、程序及數量上限。

對此，食藥署醫粧組科長吳正寧表示，根據「藥事法」規定，醫療用口罩不論製造、輸入前都需事先申請許可，即便是透過旅客帶上飛機也屬於輸入的一種，若旅客不具藥商身分，依照法規，不論帶多、帶少都需申請專案進口，由食藥署審查進口數量及用途，需要花時間審查，非即到即辦。

吳正寧說，雖然民眾不論帶幾片口罩入境台灣都需申請專案進口，但一般而言海關會視自用狀況以及攜帶數量合理性酌情裁量，假設一名旅客稱自己天天都要戴口罩，6個月最多也就180片，若帶上千片或一整箱則不太合理。

台灣外籍工作者發展協會（GWO）理事長徐瑞希認為，這些在台移工就是因為買不到口罩才想要從家鄉帶口罩進台灣，現在已有一些移工透過郵寄或自帶方式取得口罩。

她呼籲，衛福部可以考慮在緊急防疫期間，透過專案方式，放寬移工以郵寄或自帶方式取得口罩防疫。

此外，徐瑞希說，對台灣將近72萬名來自印尼、越南、菲律賓及泰國的外籍移工來說，至今他們仍欠缺得知台灣政府傳達正確疫情的資訊管道，資訊不足以致引發的誤導訊息滿天飛，甚至恐慌。

「如果看護工感染武漢肺炎，雇主一家也逃不了」。徐瑞希呼籲，特別是社福類的26萬名外籍看護工，無論是陪伴照顧體弱的長者、障礙者或病人，許多外籍看護出入醫院病房，長期暴露在病毒最可能出沒的危險環境下，政府相關部門及雇主也有必要提供他們詳細的防疫資訊及自我保護的知識。