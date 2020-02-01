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連跑10超商買嘸口罩 怒問：降價沒貨有用嗎？

2020-02-01 23:52聯合報 本報記者／連線報導

口罩來了嗎？」成了新春最火紅的問候語，行政院日前宣布昨天起以每片六元釋出徵購口罩，但各通路卻沒鋪貨，不少民眾跑了好幾家超商、藥妝店都撲空，看到的卻是「口罩已售完」的公告，個個怒氣沖天，更關心「今天買得到口罩嗎？」

經濟部表示，首批生產的徵購口罩共約一七○萬片，前晚七時後開始收貨，依各超商的物流作業，先集中送至北部物流中心，才依序分送至中南部，亦即愈往南會等略久。官員說，依據業者表示，出貨後最晚十二個小時會到貨，也就是如果昨天下午三時出貨，最晚今天凌晨三點就會到貨。但因數量有限，不保證每家超商都有貨可賣。

昨天新北新店一家藥妝店前，民眾大排長龍搶買口罩。 記者陳柏亨／攝影
昨天新北新店一家藥妝店前，民眾大排長龍搶買口罩。 記者陳柏亨／攝影
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政府宣布昨起口罩降價並上架供貨，基隆市吳姓男子帶孩子參加活動，事前騎機車到各大超商買口罩，跑了十家都買不到，不是上午十點前就賣完，就是根本沒進貨，氣得大罵「降價沒貨有什麼用？騙人嗎？有夠誇張。」

「今天口罩沒進貨，請勿到店購買，以免白跑一趟。」江姓超商店長用Line群組向熟客公告，以免白跑。她說，春節期間只有三天各配送的五百片口罩，每天中午前就賣光，但昨天沒收到貨，詢問是政府前天才徵用，還沒送到物流中心。

另一名超商店長說，店內已貼出「沒口罩可賣」公告，店員也說明沒進貨，但有些民眾仍不死心，連珠砲追問「何時會進貨、凌晨來買得到嗎？」有人甚至口氣不佳懷疑是店員自己囤貨，讓她們非常無奈。

全民瘋搶口罩，有的店家直接張貼「口罩、酒精沒有」的公告。 記者洪敬浤／攝影
全民瘋搶口罩，有的店家直接張貼「口罩、酒精沒有」的公告。 記者洪敬浤／攝影
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本報記者實地走訪了各縣市超商、藥妝店，也發現門外、店內多貼上「口罩賣完」、「口罩沒進貨」公告，讓撲空的消費者看了既失望又氣憤。店員都說，不清楚何時會補貨，「拜託大家別再問了」，至於兒童口罩，更沒說要進貨。基隆一家超商業者甚至說，「什麼時候有貨？要看政府魄力到哪裡。」

台中市西區一家連鎖藥妝店昨天大排長龍要買口罩，店門口張貼酒精、醫療級口罩都賣完，還有藥局不堪消費者詢問，無奈掛出「什麼皆沒有了」告示牌。

面對民眾「買不到」的怒氣，經濟部昨在臉書粉絲頁公告，並貼出物流流程，呼籲「請再等一下，口罩趕路中！」請民眾對超商店員保持友善禮貌，第二批口罩昨晚會陸續到全國各地超商。

台南市政府經發局昨向工廠業者了解物流程序後，表示會建議中央政府於統一調度時，可由地方口罩工廠直接配售給通路商，才不會造成物流延遲。

武漢肺炎肺炎口罩超商

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