接滯留武漢台胞 政院：已有包機SOP

武漢23日宣布封城後，當天起武漢天河機場的航班就陸續取消，導致不少滯留當地國人因此無法返台。（中新網） 分享 facebook 武漢封城後，被迫滯留的台灣民眾處境受關注，陸委會昨天呼籲陸方盡速回應民眾實際需求。據了解，滯留武漢的四七六名台灣人可望包機返台，武漢當地已著手安排中。武漢市台辦昨晚表示，「部分台胞因工作、家庭需要，希望能早日返台，我們高度重視，正在積極協助解決。」

從疫區接國人返台並非首例，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥昨晚表示，面對這次台胞從中國返台，指揮中心將準備特別指定場所隔離檢疫用，須檢疫隔離十四天，但該場所不一定是醫院，偏向找有單人房的空間，由專人提供食宿。

官員指出，過去Ｈ1Ｎ1流行時，我國曾專機接回滯留於韓國的台籍學生，當初採包機制，有症狀及確診學生共乘一機，無症狀學生則共乘一機，以減少交叉感染。完成健康申報表後，並設立通過發燒篩檢。

行政院發言人Kolas Yotaka說，針對撤僑和在中國的台灣人，行政院與交通部、陸委會等相關部會已在武漢肺炎爆發時即開始討論包機ＳＯＰ，以及返台同胞的隔離檢驗作業，並在短時間內討論出整體方案，就等中方回覆。

國防部昨天表示，配合中央流行疫情指揮中心防疫需求，武漢肺炎確診患者將由衛褔部指定的專責醫院實施收療，國防部已檢討適合的空置營區，完成「自我隔離健康管理收容」整備。

武漢市台辦昨稱，現滯留武漢台胞約四百七十六名，其中疑似病例三人，一人已確診。在台辦的協助下及時就醫並做了核酸檢測，確診台胞已安排住院治療。

滯留武漢的台灣人昨透過視訊表達希望早日回家的心願，許多人忍不住哽咽。

新華社昨晚發布新聞稿，武漢市台辦負責人表示，在上月廿三日武漢對外交通管制後，市、區台辦和武漢台商協會第一時間向航空公司等了解掌握因航班取消滯留武漢台胞的人數和基本資訊；大部分滯留武漢的台胞對於當前武漢疫情防控措施能夠理解，並積極配合盡量減少外出，加強自身防護。

陸委會與海基會日前表示，已就各種管道與對岸協調，盼以包機形式接回滯留武漢的台灣民眾。陸委會指出，海基會已委請當地與鄰近地區的台商協會，建立與滯留當地國人的聯絡機制，掌握滯留民眾需求、轉達疫情最新資訊及應對措施，並設法提供必要協助。