拒台航班入境 越南昨深夜逆轉解禁

越南政府昨天下午臨時宣布拒絕「所有來自中國大陸的航班」，台灣也比照辦理，飛到一半的長榮航空BR385因此返航，大批旅客走下飛機抱怨連連。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook 武漢肺炎疫情蔓延全球，繼義大利前天拒絕台灣航班入境後，越南昨天下午一度也拒絕台灣入境，導致星宇航空滑回機坪、長榮航空半途折返，越捷、越竹航空乘客請下機等亂象，台商、移工返回越南也受波及。所幸我方經三小時溝通後大逆轉，越南在晚間七時解除禁令，部分航班自昨天深夜陸續重新起飛。

義大利前天宣布拒絕大陸、港澳、台灣航班入境，原取消兩航班的華航昨表示，獲義大利民航局同意，今天將派空機接回滯留的台灣人，並恢復二月三日CI76羅馬—台北（桃園）航班。觀光局統計，截至昨天下午六時卅分，共廿四團、七六八名旅客滯留義大利，已安排三日空機載運旅客回台。

昨天下午四時許，越南也跟進宣布，拒絕大陸、港澳、台灣出發的所有航班飛往越南，原本正要從桃園機場飛往越南峴港的星宇航空JX1701航班載滿一六七名旅客，都已在滑行道了，卻臨時接獲塔台通知折返機坪；飛到一半的長榮BR385飛河內班機被迫原機折返，最後班機停飛，當時正飛往胡志明市的華航CI783班機則順利降落。

越南此舉衝擊國籍航空飛越南峴港、胡志明、河內等航線，桃機統計昨天下午三時過後，越南—台北共十六班次、台北—越南六班次，今天越南—台北廿六班次、台北—越南廿四班次。民航局統計，台越每周二四五班、國籍航空九十四班、越籍航空一五一班。

越捷航空台灣總代理金遠東旅行社董事長陶世龍表示，緬甸曼德勒機場也在前天發出通知禁止來台航班，緬甸航空目前有一架航班在台，另一班正在緬甸、旅行團下周六返台，規畫將經由曼谷轉機回台。

外交部、交通部及相關業者與越南溝通後，晚間七時許越南宣布解除對台禁令。越竹航空昨晚從越南、台灣順利起飛，星宇航空JX1701航班已在昨晚十一時起飛；立榮航空BR7129昨晚維持飛航，但延遲至晚間十一時起飛。

原定昨天下午四時卅分由高雄飛胡志明市的越捷班機VJ889，一度將已登機台灣旅客趕下機，我民航單位不准越捷班機飛離，晚間我與越南釐清後，越南解禁，VJ889晚間八點左右讓乘客重登機，八點卅分離場出境。原定昨晚七時由高雄飛往越南河內的越捷VJ947航班，也在晚間九時辦理登機作業起飛。