親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
新國會宣誓就職
政治
軍事
綜合

拒台航班入境 越南昨深夜逆轉解禁

2020-02-02 00:34聯合報 記者侯俐安葉冠妤楊濡嘉／連線報導

越南政府昨天下午臨時宣布拒絕「所有來自中國大陸的航班」，台灣也比照辦理，飛到一半...
越南政府昨天下午臨時宣布拒絕「所有來自中國大陸的航班」，台灣也比照辦理，飛到一半的長榮航空BR385因此返航，大批旅客走下飛機抱怨連連。 記者鄭超文／攝影
分享
武漢肺炎疫情蔓延全球，繼義大利前天拒絕台灣航班入境後，越南昨天下午一度也拒絕台灣入境，導致星宇航空滑回機坪、長榮航空半途折返，越捷、越竹航空乘客請下機等亂象，台商、移工返回越南也受波及。所幸我方經三小時溝通後大逆轉，越南在晚間七時解除禁令，部分航班自昨天深夜陸續重新起飛。

義大利前天宣布拒絕大陸、港澳、台灣航班入境，原取消兩航班的華航昨表示，獲義大利民航局同意，今天將派空機接回滯留的台灣人，並恢復二月三日CI76羅馬—台北（桃園）航班。觀光局統計，截至昨天下午六時卅分，共廿四團、七六八名旅客滯留義大利，已安排三日空機載運旅客回台。

昨天下午四時許，越南也跟進宣布，拒絕大陸、港澳、台灣出發的所有航班飛往越南，原本正要從桃園機場飛往越南峴港的星宇航空JX1701航班載滿一六七名旅客，都已在滑行道了，卻臨時接獲塔台通知折返機坪；飛到一半的長榮BR385飛河內班機被迫原機折返，最後班機停飛，當時正飛往胡志明市的華航CI783班機則順利降落。

越南此舉衝擊國籍航空飛越南峴港、胡志明、河內等航線，桃機統計昨天下午三時過後，越南—台北共十六班次、台北—越南六班次，今天越南—台北廿六班次、台北—越南廿四班次。民航局統計，台越每周二四五班、國籍航空九十四班、越籍航空一五一班。

越捷航空台灣總代理金遠東旅行社董事長陶世龍表示，緬甸曼德勒機場也在前天發出通知禁止來台航班，緬甸航空目前有一架航班在台，另一班正在緬甸、旅行團下周六返台，規畫將經由曼谷轉機回台。

外交部、交通部及相關業者與越南溝通後，晚間七時許越南宣布解除對台禁令。越竹航空昨晚從越南、台灣順利起飛，星宇航空JX1701航班已在昨晚十一時起飛；立榮航空BR7129昨晚維持飛航，但延遲至晚間十一時起飛。

原定昨天下午四時卅分由高雄飛胡志明市的越捷班機VJ889，一度將已登機台灣旅客趕下機，我民航單位不准越捷班機飛離，晚間我與越南釐清後，越南解禁，VJ889晚間八點左右讓乘客重登機，八點卅分離場出境。原定昨晚七時由高雄飛往越南河內的越捷VJ947航班，也在晚間九時辦理登機作業起飛。

禁令解除後，高雄飛越南的越捷航班昨晚延後兩小時起飛。 記者劉學聖／攝影
禁令解除後，高雄飛越南的越捷航班昨晚延後兩小時起飛。 記者劉學聖／攝影
分享

武漢肺炎肺炎義大利越南緬甸桃園機場民航局胡志明市長榮華航

延伸閱讀

越南禁台航班入境後解禁 小港機場飛越航班誤點...

逆轉！越南解禁台灣航班　星宇、立榮晚間恢復正...

越南禁台航班又解禁　旅客：心情三溫暖

越南暫停航班又解禁 外交部：已釐清台非屬中國...

相關新聞

我防疫升級…設籍廣東今起禁入境 滯武漢台胞可望返台

2020-02-01 23:58

接滯留武漢台胞 政院：已有包機SOP

2020-02-02 00:41

連跑10超商買嘸口罩 怒問：降價沒貨有用嗎？

2020-02-01 23:52

小學要求為孩子日備3到5片 家長罵：沒口罩怎買

2020-02-02 00:36

基隆熱心男貼網今分送500口罩 網友大讚「佛心」

2020-02-02 01:05

武漢著手安排滯留台人返台 陸委會：盼陸方儘快回覆

2020-02-02 01:03

慢半拍？口罩管制前 1月已出口近4千萬片

2020-02-02 00:58

罩不住？ 經濟部：嚴抓重複排隊者

2020-02-02 00:46

供貨斷炊吃老本…長照、基層醫護 口罩也吃緊

2020-02-02 00:41

近4,000萬片口罩 上月已出口

2020-02-02 00:41

海關嚴查 沒收近3.6萬片口罩

2020-02-02 00:40

我飛越南航班 恢復正常

2020-02-02 00:39

滯武漢台灣人：藥快吃完了 我們想回台灣

2020-02-02 00:39

多國對台禁航 因誤將我列中國疫區

2020-02-02 00:32

武漢返台失聯 男找到女無蹤

2020-02-02 00:27

比照SARS 國民黨團提500億紓困案

2020-02-02 00:21

口罩短缺 侯友宜：共體時艱別抱怨

2020-02-01 23:44

口罩、消毒... 運輸業總動員

2020-02-01 23:42

陸配返回澎湖 衛生局將追蹤

2020-02-01 23:40

台胞受困武漢 盼包機返台

2020-02-01 23:37

考生要戴口罩、學生不用戴？高嘉瑜促中央統一標準

2020-02-01 23:35

陳其邁：一般學生上學上課仍不須戴口罩

2020-02-01 23:35

武漢台辦：逾400台人有望回家

2020-02-01 23:33

陸委會促對岸回應台人需求

2020-02-01 23:32

黃偉哲：中央要拿出魄力訂口罩發送順序

2020-02-01 23:16

安撫民心 台中民代接力發口罩

2020-02-01 23:10

桃園防堵疫情 公共場館量額溫

2020-02-01 22:52

滯留武漢台人返台 疾管署將指定場所隔離檢疫

2020-02-01 22:49

找到了！大鬧林口診所男子已就醫 排除染武漢肺炎

2020-02-01 22:13

限購3片仍搶翻天網友提發「口罩券」 指揮中心這樣說

2020-02-01 22:08

需要的人未必買得到口罩？陳時中：特殊需求撥1922

2020-02-01 21:24

2大陸台商確診武漢肺炎想回家 陸委會籲陸快回應

2020-02-01 21:23

安親班「沒戴口罩不能來」 家長急請議員代購或協助托育

2020-02-01 21:18

越南暫停航班又解禁 外交部：已釐清台非屬中國疫區

2020-02-01 20:56

武漢肺炎確診患者雙採陰性 心理健康出狀況

2020-02-01 20:20

擴大武漢肺炎防疫：設籍廣東陸客不准入境、小三通居家檢疫14天

2020-02-01 20:00

滯留湖北台人官民數據不一 陸委會：已洽請名單

2020-02-01 19:47

武漢返台男女留「假資料」 找「嘸」人讓北市里長氣炸

2020-02-01 19:30

義禁台航班入境台人滯留 華航恢復3日羅馬返台班機

2020-02-01 18:32
看更多

熱門文章

越南5月1日前拒中港澳台入境 星宇長榮折返

2020-02-01 16:49

台灣非大陸疫區 越南對台禁令取消

2020-02-01 19:35

武漢封城衝深圳 民眾轟「遭機長丟包」華航回應了

2020-02-01 12:05

全球疫情整理包／日本武漢肺炎確診增至20例！成中國境外疫情最嚴重國家

2020-02-02 03:00

韓國瑜要蓋大型收容所？柯文哲：不是很懂的人就不要講

2020-02-01 10:41

武漢著手安排 滯留武漢476名台人可望返台

2020-02-01 21:55

日本武漢肺炎增3例 目前共20人染病

2020-02-01 20:44

武漢返台男女留「假資料」 找「嘸」人讓北市里長氣炸

2020-02-01 19:30

擴大武漢肺炎防疫：設籍廣東陸客不准入境、小三通居家檢疫14天

2020-02-01 20:00

大陸武漢肺炎確診病例突破萬人

2020-02-01 08:55

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診破萬例 看每日疫情變化圖表

2020-02-01 09:43

民進黨國會過半優勢 游錫堃高票當選立法院長

2020-02-01 11:54

立院院長選舉拿到1票 賴品妤嚇得喊冤「真的沒投自己」

2020-02-01 14:47

美宣告武漢肺炎構成公衛事件 14天內曾訪陸外國人禁入境

2020-02-01 05:43

越南把台灣視為「中國」 越航下午把登機旅客趕下機

2020-02-01 19:02

「白眼女神」黃捷罷免案1階達標 罷韓團體聲援反罷捷

2020-02-01 11:52

緬甸曼德勒機場也禁台航班 其餘城市暫無影響

2020-02-01 18:47

林口從陸返台呼吸困難男子 警方找到了

2020-02-01 13:43

超商今未補口罩 民眾怨：說好的「買得到口罩」呢？

2020-02-01 10:38

武漢逾500台人想回家 兒跨海視訊淚奔：媽媽我好想你

2020-02-01 11:31

男子憂染武漢肺炎上診所又逃離 桃市查訪住處不見人車

2020-02-01 18:22

澳洲今天開始禁止來自中國大陸的旅客入境

2020-02-01 14:38

陸包機接湖北遊客「返鄉」 網質疑：為何送回來？

2020-02-01 20:55

民眾黨進軍國會 集合走紅毯遭路人嗆聲滾蛋

2020-02-01 10:10

武漢台商發燒7天看不到醫生 台協副會長：我們非常緊急、非常危險

2020-02-01 15:09

美國第7例！加州增1例武漢肺炎確診 男子自武漢返美

2020-02-01 07:08

第10例病毒存活期過長 專家懷疑治感冒的類固醇惹禍

2020-02-01 11:08

國會大風吹 公道伯掰了 水牛伯來了 新「喬王」是他

2020-02-01 10:00

滯留湖北台灣501位同胞 家屬要求讓他們回家

2020-02-01 11:01

峰迴路轉！越南下午拒台晚上解禁 航空公司雞飛狗跳

2020-02-01 20:07

很多人買不到口罩 高雄罷韓、捐血送的口罩從那裡來？

2020-02-01 19:10

義防武漢肺炎下禁航令 今同意華航3日空機接回台灣旅客

2020-02-01 18:00

韓議員防疫超奇葩！籲「比愛心」取代握手 網怒回國罵手勢

2020-02-01 14:51

民眾黨立委報到提早集合 遭路人嗆聲滾蛋

2020-02-01 09:12

新國會報到 賴品妤短髮、勁裝走紅毯

2020-02-01 09:34

越南拒絕中國航班含台灣 旅客：不爽，台灣人是台灣人

2020-02-01 19:36

疫情爆發搶不到口罩？柯文哲：恐成政治風暴

2020-02-01 10:08

香港研究推估：武漢市有7萬5800人感染武漢肺炎

2020-02-01 12:13

坐火車要強制戴口罩？台鐵五點聲明

2020-02-01 11:33

想不開？日本肺炎撤僑隔離設施一內閣官房職員疑自殺

2020-02-01 20:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top