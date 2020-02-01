尹啟銘批「口罩限購」恐成防疫漏洞 網酸：時代的眼淚

經濟部前部長尹啟銘在臉書上發文，痛批疾管署「口罩限購」是顧此失彼之策。（資料照）記者周志豪／攝影 分享 facebook

武漢肺炎疫情在全球各地持續延燒，台灣民眾人心惶惶，搶購口罩的熱潮更是毫無退燒的跡象。疾管署為了因應民眾需求，每日釋出600萬片的口罩至各大超商通路，每片零售價自2月起調整為6元（原為8元）、每人限購3片。對此，前經濟部長尹啟銘就在臉書上表示，此政策恐因頻繁「找錢」的動作，造成傳染可能性增加。雖然他隨後立即刪文，但還是引發不少網友謾罵。

尹啟銘在臉書上發文說到，疾管署的政策是「顧此失彼的決策」，質疑「為何不是限購5片、而是3片？不知道決策點在哪裡？若從防疫的角度與作業方便性考量，為何不是限購5片？」尹啟銘表示，「1片8元，限購3片24元，我給3個10元，店員找我6個1元，傳染可能性是否增加了？」認為銅板流通率大增，可能會造成防疫漏洞大開。

尹啟銘接著也提到，一次限購3個或5個口罩，對消費者並無顯著差異，「便利店不禁止買了後出去又回來再買啊。你有沒注意到店員臉色都不太好了？」

針對尹啟銘的貼文，有網友不以為然「他是不是不知道有悠遊卡這種東西？還是不知道便利商店可以刷悠遊卡？」、「Pi錢包、Apple pay（行動支付系統）都很好用，嗶一下就好不必找零錢，發票還可以存載具自動對獎，中獎獎金自動匯入帳戶......」認為尹啟銘所提出的問題，用行動支付即可解決，大酸：「當過經濟部長卻不知道使用電子支付工具？」、「時代的眼淚」。

也有網友緩夾表示「可能年代不同，不知道...現在很多人都改用電子支付了」，有人也留言提醒尹啟銘「要加油噢」，別停留在現金交易的思維。