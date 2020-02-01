經部砸2億買設備 最快3周口罩日產1000萬片

武漢肺炎疫情增溫，高雄市許多醫療用品店口罩全都賣完。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook 武漢肺炎疫情升溫，目前國內口罩產能每日約400萬片仍不敷使用。經濟部將出資2億元購置設備，經濟部工業局副局長楊志清今天表示，全新的60台口罩生產機器約需一個月才能全部到位，但預計最快三周後新產線的口罩可以一批一批出來，屆時日產能將提高600萬片達1000萬片。

同時，因應開學在即，經濟部也已請廠商調配產能生產小尺寸口罩，現已每日生產超過10萬片。另外，新購置的生產機器配有小尺寸口罩模具，未來拚兒童口罩占總產能的10%，滿足兒童需求。

不過，楊志清也呼籲，如同衛福部宣導的，不是每個人都需要戴口罩，健康的國人無須隨時配戴口罩，優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買。經濟部能夠理解國人「有口罩在身邊備用才方便」的需求，已協調口罩生產廠商趕工；口罩夠用就好，不要囤積。

楊志清表示，中央流行疫情指揮中心統一徵購的政策，自今日起實施，暫定持續到2月15日，期間每日徵購的製造產量約為一天400萬片，後續會努力加大產能。400萬片的分配為140萬片提供醫療及防疫公務使用，60萬片給醫院內（或附近）的藥妝、藥局、醫材通路提供民眾就醫使用，其餘200萬片釋出給四大超商，維持每人每次限買一至三片。

至於售價，楊志清說，今天開始售價調降為每片6元。未來恢復市場正常供需後，價格就回歸市場機制決定。

藍黨團籲正視校園防疫

【記者周志豪／台北報導】武漢肺炎疫情延燒，國內口罩一罩難求。全國中小學即將在2月11日開學，其中173萬名國小學童將回到交叉感染率高校園，兒童用口罩缺貨讓家長人心惶惶。國民黨團上午舉辦記者會，呼籲教育部與衛福部協助解決。