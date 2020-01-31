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台義停航！國籍航空受波及 長榮、華航：確認中

武漢肺炎／案9丈夫檢驗結果出爐 成第十例確診個案

防疫情爆發設收治所 韓國瑜：預備場地規劃施工

2020-01-31 20:38中央社 高雄31日電

高雄市長韓國瑜今天說，因應嚴重特殊傳染性肺炎傳播風險政府立場短、中、長期各方面都要預備，對於人員集中收治所已有預備場地並規劃施工，要先做好準備，民眾不用恐慌。

韓國瑜中午出席路竹天后宮祈福行程時提及在行政院召開的防疫會議中表達「若發生大規模感染時需要建造的緊急收容場所」的需求。他表示，一旦疫情爆發，人員要集中收治，已協調軍方提供相關營區，工程將施工，盼國防部也提供必要的協助。但一番發言引起外界質疑會造成恐慌。

下午參加高市衛生局舉辦的武漢肺炎防疫宣導時，媒體再追問人員集中收治所的場地、經費，韓國瑜說根據17年前SARS經驗，倘若疫情大規模爆發，將請國防部協助，站在市府的立場，防疫準備工作分為短期、中期、長期，都應預先設想準備，市府也會依權責、人力、物力，配合中央全力防疫作戰。

韓國瑜表示，人員集中收治所已有預備場地，並要開始規劃施工，也會調動各種經費來完成，要先做好準備，請民眾不用恐慌。

由於高市府過去在發生颱風等天然災害收容災民的集中場域在燕巢靠近義大醫院附近的一處軍方閒置營區。有媒體揣測可能設於此營區，但面對媒體進一步提問，韓國瑜以趕下一個行程為由快步離去。

高雄市衛生局長林立人則表示，收治場所可以進一步做後續的診治，14天痊癒後即可出院，所以要思考收治場所要能夠如何扮演收治的功能。而且，前一陣子有居家自主健康管理的對象，在家裡面要有單獨的房間，但是如果未來防疫層級拉高，這個收治場所或許除了診治之外，也可以扮演居家隔離的功能。

林立人表示，高雄市在一級開設後，已著手進行相關準備工作，希望這些準備能備而不用，但要做事先的規劃。

依衛生局構想，市府除盤點閒置空間，也尋求軍方提供可能的營舍，做為因應包括輕症的隔離、防治或收治，而這些集中收治空間也未必都是疫情爆發時收治使用。至於經費方面，市府初步計劃動支災害準備金約1000萬元，包括防疫及必要設施的整備等。

民進黨高雄市議員林智鴻認為，現階段面對自主管理的病患應該是用更科技的視訊問診，透過視訊讓醫師及病人達到有效的評估及溝通，這樣能消除自主隔離的無奈感，同時也才能保障未被接觸的市民與診療的醫護人員。

對於市府規劃老舊營區集中收治所做法，林智鴻質疑「真的是當務之急嗎？」，形同直接預告疫情將大爆發，還是在預告高雄市已經擋不住疫情了？根本就是唱衰台灣防疫體制「製造恐慌的無限想像」。

武漢肺炎肺炎韓國瑜

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