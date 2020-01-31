臉書因應武漢肺炎 聯手哈佛清大協助防疫

因應武漢肺炎，社群平台臉書（Facebook）今天宣布限制不實訊息與有害內容、提供有用的資訊與支援，以及與哈佛大學公共衛生學院及台灣清華大學的頂尖學者合作，協助學者的預測模組能預測病毒的蔓延情況。

首先，針對「限制不實訊息與有害內容」，臉書全球的第三方事實查證合作夥伴持續審查平台上的內容並揭露有關武漢肺炎的不實訊息。當訊息被評斷為不實資訊，臉書將限制該訊息在臉書與Instagram上傳播，並提供人們經第三方查證單位查核後的正確資訊。已分享或欲分享不實訊息的用戶也將收到通知，提醒他們該則內容已被查證，分享前應三思而行。

臉書也將移除被全球衛生組織或在地公共衛生機構通知為不實、具陰謀論、或可能為民眾帶來傷害的內容，包含錯誤的治療與預防方法。臉書將阻擋與限制在Instagram上散布不實消息的主題標籤（hashtag），並主動尋找、盡可能移除相關內容。

其次，針對「提供有用的資訊與支援」，臉書和頂尖的衛生組織密切合作，讓臉書及Instagram的用戶能夠更容易接觸與傳遞正確資訊，例如透過動態消息上的置頂訊息協助人們從合作夥伴獲取最新的相關訊息；當用戶在臉書上搜尋病毒相關訊息，或是在Instagram上使用病毒相關主題標籤時，將會以彈出式視窗的方式提供宣導且具可信度的訊息給用戶。

此外，針對「透過數據工具協助夥伴」，臉書與哈佛大學公共衛生學院及台灣清華大學的頂尖學者合作，藉由分享匿名的彙總流動性數據與高人口密度地圖，以協助學者的預測模組能預測病毒的蔓延情況。