親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

美流感更危險？武漢肺炎中虛虛實實的「傳言」

臉書因應武漢肺炎 聯手哈佛清大協助防疫

2020-01-31 20:48中央社 台北31日電

因應武漢肺炎，社群平台臉書（Facebook）今天宣布限制不實訊息與有害內容、提供有用的資訊與支援，以及與哈佛大學公共衛生學院及台灣清華大學的頂尖學者合作，協助學者的預測模組能預測病毒的蔓延情況。

首先，針對「限制不實訊息與有害內容」，臉書全球的第三方事實查證合作夥伴持續審查平台上的內容並揭露有關武漢肺炎的不實訊息。當訊息被評斷為不實資訊，臉書將限制該訊息在臉書與Instagram上傳播，並提供人們經第三方查證單位查核後的正確資訊。已分享或欲分享不實訊息的用戶也將收到通知，提醒他們該則內容已被查證，分享前應三思而行。

臉書也將移除被全球衛生組織或在地公共衛生機構通知為不實、具陰謀論、或可能為民眾帶來傷害的內容，包含錯誤的治療與預防方法。臉書將阻擋與限制在Instagram上散布不實消息的主題標籤（hashtag），並主動尋找、盡可能移除相關內容。

其次，針對「提供有用的資訊與支援」，臉書和頂尖的衛生組織密切合作，讓臉書及Instagram的用戶能夠更容易接觸與傳遞正確資訊，例如透過動態消息上的置頂訊息協助人們從合作夥伴獲取最新的相關訊息；當用戶在臉書上搜尋病毒相關訊息，或是在Instagram上使用病毒相關主題標籤時，將會以彈出式視窗的方式提供宣導且具可信度的訊息給用戶。

此外，針對「透過數據工具協助夥伴」，臉書與哈佛大學公共衛生學院及台灣清華大學的頂尖學者合作，藉由分享匿名的彙總流動性數據與高人口密度地圖，以協助學者的預測模組能預測病毒的蔓延情況。

武漢肺炎肺炎

延伸閱讀

確診續增！武漢肺炎疫情若燒一年 日今年經損近...

影／黃偉哲：口罩不是戴時尚、當供品 是防疫用

分析師：武漢肺炎將衝擊對中國曝險的零售商

超低溫、武漢肺炎重擊血庫！台北最缺血 O型撐...

相關新聞

超攜口罩闖關 3天抓到上百件、3萬多片

2020-01-31 20:24

買不到了！台南康那香口罩工廠公告配合防疫不對外販售

2020-01-31 21:32

軍營建武漢肺炎收治中心遭批 高市：SARS有前例

2020-01-31 21:19

爸媽別害怕！明天將釋出10萬個兒童口罩

2020-01-31 20:58

出現武漢肺炎輕症傳播者 我國即起再放寬通報定義

2020-01-31 20:51

蔡英文關心口罩 陳建仁：有症狀和進出醫院要全程配戴

2020-01-31 20:45

影／台灣真的沒有那麼多口罩 黃偉哲呼籲讓這些人優先購買

2020-01-31 20:44

因應疫情 高醫2月3日起增設戶外慢性病處方箋預約領藥

2020-01-31 20:21

配合中央全力防疫 韓國瑜：補漏趁天晴、未渴先掘井

2020-01-31 20:19

高師大港澳陸生延後6周註冊入學 成績評量採取彈性配套

2020-01-31 20:18

開學在即基隆要家長接送不進校園 對學校提出4項要求

2020-01-31 19:27

影／黃偉哲：口罩不是戴時尚、當供品 是防疫用

2020-01-31 19:24

武漢疫情延燒 虎航宣布2月4日至26日取消52澳門航班

2020-01-31 19:03

武漢肺炎／傳案9丈夫一度拒檢 指揮中心：已接受檢驗

2020-01-31 18:59

防疫物資夠用就好！鄭文燦籲：健康民眾不需一律戴口罩

2020-01-31 18:28

影／高雄建大型肺炎患者收容所 韓國瑜：已有地點和經費

2020-01-31 18:28

一「罩」難求？法務部：囤積哄抬防疫物資最重判7年

2020-01-31 18:02

北市教育局防疫工作守則 最快下周一上線

2020-01-31 17:53

開學在即口罩難買到 教部：不是每個學生都要戴

2020-01-31 17:37

武漢肺炎／頻傳失聯者 指揮中心：追蹤名單都在掌握中

2020-01-31 17:22

因應武漢肺炎 2020台北國際電玩展確定延期舉辦！

2020-01-31 16:48

要雇主提供口罩挨罵「是在哈囉」 勞動部改口僅限醫院

2020-01-31 16:38

家長批政府製造「口罩慌」 黃健豪呼籲優先給學校

2020-01-31 16:35

「紙口罩」一盒漲成8百元 遭送公平交易委員會

2020-01-31 16:29

選舉口罩贈品能防疫？衛生單位：要認許可證字號

2020-01-31 16:10

韓國瑜：高市中小學開學大概不會延期 盼中央支援口罩

2020-01-31 15:53

武漢肺炎升溫！專家建議：一般健康學生無須戴口罩

2020-01-31 15:44

買嘸兒童口罩！桃市衛生局：健康孩童不一定要戴

2020-01-31 15:13

口罩大缺貨 公平會：聯合漲價重罰5,000萬元

2020-01-31 15:08

影／武漢肺炎我專家會議建議 一般健康學生無須戴口罩

2020-01-31 15:02

怕再掀幼幼版「口罩之亂」 統一徵用包含兒童口罩

2020-01-31 14:33

影／嘉義市醫療院所口罩訂不到貨 籲中央全力支援

2020-01-31 14:27

何時才該戴口罩？ 小英及大仁哥給建議

2020-01-31 14:27

網路謠言賣口罩賺暴利 民進黨不姑息下午提告

2020-01-31 14:21

編防疫特別預算？行政院審慎評估

2020-01-31 14:19

日產400萬片口罩徵用 經部持續協調提高產能

2020-01-31 14:19

「看見排隊人潮一定是口罩！」人龍吸引民眾搶排

2020-01-31 14:17

武漢肺炎我9名確診個案接觸者465人 32人出現症狀

2020-01-31 14:16

開學掀防疫大戰 政府準備好了嗎？

2020-01-31 14:03
看更多

熱門文章

全球疫情地圖整理包／俄羅斯也淪陷 新增境外傳入2確診病例

2020-01-31 21:28

武漢肺炎／案9丈夫檢驗結果出爐 成第十例確診個案

2020-01-31 19:47

拿武漢肺炎歧視黃種人！歐洲霸凌總動員 無法想像…

2020-01-31 08:00

武漢肺炎輕症漏網夫傳染妻 專家：不想看到的事發生了

2020-01-30 22:04

口罩每片6元是德政？女議員：這些人都賺一手

2020-01-31 10:44

勞動部要雇主提供口罩 高嘉瑜：要去哪買 是在哈囉？

2020-01-31 13:59

台灣被排除加入WHO 柯文哲：中共再擋就跟他拚了

2020-01-31 13:26

美出現境內人傳人 WHO：武漢肺炎列國際公衛緊急事件

2020-01-31 03:57

經濟部：2月1日起口罩將調降至1片6元

2020-01-30 22:16

一開店就賣光！好市多排隊搶口罩 人潮勝黑色購物節

2020-01-31 10:44

武漢肺炎我9名確診個案接觸者465人 32人出現症狀

2020-01-31 14:16

台義停航！國籍航空受波及 長榮、華航：確認中

2020-01-31 19:40

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診9692例 看每日疫情變化圖表

2020-01-31 15:30

最新疫情統計／陸武漢肺炎確診9692例 死亡213人

2020-01-31 08:15

開工抓數十件違規！ 郵包寫「日常用品」卻寄口罩出國　

2020-01-31 10:19

兒童口罩超難買家長慌 雲林縣全台首例每位學生發一盒

2020-01-31 12:55

肺炎疫情延燒網友罵「讓對岸死光 」 他嗆：大陸若倒台灣先慘

2020-01-31 10:20

火神山醫院趕工！網友變監工 央視直播千萬人觀看

2020-01-31 09:29

「現在的武漢如科幻電影！」拋不下女友和愛犬 美籍教師拒搭機返美

2020-01-31 11:27

活性碳口罩能防傳染病毒？ 網貼衛生署官網點出差異性

2020-01-31 11:27

中國官方專家國外發表論文 武漢肺炎疫情早知道

2020-01-31 10:41

口罩之亂！李豔秋：唯一做錯的判斷，相信蘇貞昌這句話

2020-01-31 17:39

【即時短評】四個事實 挑戰政府的「口罩保證」

2020-01-30 23:20

武漢1台商確診感染 已送協和醫院治療

2020-01-31 17:38

台鐵：若武漢肺炎疫情升溫 乘客沒戴口罩將拒載

2020-01-31 09:36

政院日徵400萬片.…口罩明降為6元 寄出國將沒入

2020-01-31 00:14

陸無隱瞞疫情 你信嗎？8醫生PO文預警 被當造謠逮捕

2020-01-31 11:00

大陸內部研究早知武漢肺炎已人傳人 醫護人員感染

2020-01-30 22:53

義大利、以色列禁中國航班 不甩WHO說不必限制旅遊

2020-01-31 12:46

影／外媒直擊！武漢街頭老翁倒斃 路人不敢靠近

2020-01-31 16:49

大陸武漢肺炎死亡人數新增42例 達到至少212人

2020-01-31 06:53

眼看他國包機撤僑 數千外國人仍無助困湖北

2020-01-30 23:15

高喊團結又縱容綠營罷韓 孫大千諷蔡英文「背後插刀」

2020-01-31 11:06

土銀6台幹被鎖在武漢23天… 憂「開門後才是大挑戰」

2020-01-31 18:06

【重磅快評】蘇貞昌沒責怪范瑋琪 民進黨接演走樣了

2020-01-31 17:06

德國確認第5名武漢肺炎病例 5人屬同家公司

2020-01-31 07:56

誰會贏？國民黨主席之爭 這群人比韓粉關鍵

2020-01-31 09:00

武漢肺炎／兩千居家隔離者請假大問題 政府拚修法補償

2020-01-30 23:04

昨日296名武漢肺炎被追蹤者失聯 警方高效率全尋獲

2020-01-31 12:02

國軍政戰新人事 林傳盛、唐才彬摘星

2020-01-31 16:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top