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再添一例！1台商確診感染武漢肺炎 已送協和醫院治療

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

台灣武漢肺炎病例維持9例 通報疑似個案829例

2020-01-31 16:56中央社 台北31日電

高雄市許多專賣醫療用品的商家紛紛在門前張貼口罩等用品已全部賣完。聯合報系記者謝梅...
高雄市許多專賣醫療用品的商家紛紛在門前張貼口罩等用品已全部賣完。聯合報系記者謝梅芬／攝影
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中央流行疫情指揮中心今天表示，武漢肺炎確診病例維持9例，通報疑似個案累計達829例；WHO雖宣布提升新型冠狀病毒疫情層級，但因台灣已開設指揮中心且無社區病例，暫無影響。

中央流行疫情指揮中心下午2時舉行記者會，指揮中心應變監測官莊人祥表示，根據統計，昨天國內新增102例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報829名個案，含9名確診、583名排除、237名隔離檢驗中（126名初驗陰性，其餘待檢驗）。

莊人祥說，目前9名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作；9名確診個案接觸者總計465人，其中32人有症狀已通報，24例二採陰性、8例檢驗中。

世界衛生組織（WHO）昨天召開緊急疫情委員會，今天宣布將新型冠狀病毒疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」。

莊人祥指出，早在WHO宣布將提升疫情層級前，國內早已設立中央疫情指揮中心二級開設，目前也沒有出現社區病例，因此WHO這項宣布對台灣影響不大，未來也會持續統籌各部會人力及資源，加強港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，降低民眾恐慌。

武漢肺炎延燒引發民眾瘋搶口罩，走在街上幾乎人人都戴口罩，即便已祭出限購令，仍是一「罩」難求。

莊人祥強調，健康民眾不用一律戴口罩，優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買口罩，並提醒有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，在擁擠通風不良處也建議戴口罩。

目前正值流感季節，許多民眾不懂新型冠狀病毒、流感如何區分。疾管署防疫醫師鄔豪欣表示，流感患者發燒會燒得比較嚴重，肌肉痠痛症狀也較明顯；新型冠狀病毒和其他上呼吸道病毒感染症狀差不多，會出現發燒、咳嗽症狀，但較不會有明顯肌肉痠痛，其餘沒有明顯區別。

武漢肺炎肺炎

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