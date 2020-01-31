未確診台商妻染武漢肺炎 醫師回頭採檢一度遭拒

國內昨確診第2例本土武漢肺炎病例，個案疑遭在武漢工作的丈夫感染，但其丈夫發病時因症狀輕微未被通報檢驗。防疫醫師昨晚緊急回頭採檢一度遭拒，經苦口婆心勸說才點頭同意。

中央流行疫情指揮中心昨天公布出現國內第9例新型冠狀病毒肺炎病例，也是國內第2起本土病例，指揮中心疫調發現，個案的丈夫是名武漢台商，12日返台後22日出現咳嗽、流鼻水等症狀，由於症狀輕微，並不符合當時的通報條件，醫療院所也未檢驗，不料台商妻子昨天也確診，一追才發現被丈夫感染可能性最大，定調為夫傳妻的家庭群聚感染。

值得注意的是，近期國外陸續發現具有傳染力的無症狀感染者，外界擔心該個案丈夫遲遲未通報確診，恐增加社區感染風險。

防疫醫師近期正釐清個案丈夫相關接觸者，昨晚也回頭要緊急採檢，該男子因自覺無症狀一度拒絕，最後在防疫醫師苦口婆心勸說下才點頭同意。

中國醫藥大學附設醫院感染控制小組主任黃高彬表示，為了確定該個案是否被丈夫傳染，即便個案丈夫已經痊癒，仍會依正常程序檢驗他體內有無病毒抗原、抗體，確認是否曾感染新型冠狀病毒肺炎，至於他是否可能成為社區感染源，一切還言之過早。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大醫院小兒科醫師李秉穎坦言，武漢肺炎比SARS還要難控制，原因就出在輕症、不典型症狀或無症狀者就具有傳染力，但台灣不可能針對所有從中國入境的民眾都進行篩檢。

李秉穎強調，目前只怕有漏網之魚到處趴趴走，否則風險沒有這麼高，未來觀察重點在於中國除了湖北省以外，是否有其他省分也出現沒有明顯傳染來源的社區傳播，一旦有意味著疫區定義將擴大，不論對於國內檢驗負擔、醫院收治疑似病患的能力都是一大挑戰，屆時恐怕只能「全面斷航」才能防堵疫情。