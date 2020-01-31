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武漢肺炎列國際公衛緊急事件 WHO：世界必須感激中國

因應新型冠狀病毒 中山大學延後一周2月24日開學

中國武漢肺炎通報與論文兜不攏 專家看法不一

2020-01-31 13:01中央社 台北31日電

中國一篇有關武漢肺炎的研究顯示新型冠狀病毒自去年12月中就出現人傳人，與官方通報兜不攏。有專家直言中國隱匿疫情，恐嚴重影響防疫，也有專家認為確實有時間差存在可能。

「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）30日發表一篇有關武漢肺炎的研究報告，作者多是來自中國權威衛生機構的專家，文中指出2019新型冠狀病毒早在去年12月中旬就已在武漢發生人傳人，但武漢市衛生健康委員會直到1月11日通報都稱「未發現明顯人傳人現象」，外界紛紛質疑中國隱匿疫情。

長庚大學新興病毒研究中心主任施信如表示，中國是否隱匿疫情她不便評論，但就科學角度來看，當一個未知的新型冠狀病毒在一個地方剛剛開始傳播時，衛生單位根本無從檢驗，尤其不只感染冠狀病毒才會出現呼吸道症狀，流感病毒或其他病毒也可能出現類似症狀。

施信如說，直到1月多，中國才鑑定出新型冠狀病毒並設計出檢驗方法，中國專家可能以此回溯當時武漢的狀況，才證實病毒有人傳人，確實有時間差存在的可能性。

不過，中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬則認為中國「當然有隱匿疫情」，他表示，台灣2003年接獲第一例SARS病例後，短短一個月就對病例掌握非常清楚，反觀中國在整個疫情調查、臨床研究過程都不夠嚴謹，對於防疫影響相當嚴重，外界完全不知道疫情究竟從何時開始，以及病毒潛伏期多長、感染力強弱等，讓全球暴露在風險中。

此外，此研究顯示，新型冠狀病毒的基本傳染數（R0）為2.2，即每例患者平均將感染傳給了另外2.2人，低於SARS的3。

施信如表示，目前已知只有6種冠狀病毒可傳染給人類，部分病毒在動物身上突變後，變得可以傳染給人類，外界熟知的MERS屬於有限度人傳人，SARS則是發燒後才具傳染力，這次的新型冠狀病毒致死率雖比SARS低，但似乎在無症狀時期就具有傳染力，但R0會隨病例數變動有所變動，就目前已知的狀況，這個數字確實一直在2左右跳動。

黃高彬認為，現在要談R0值還為之過早，還有這麼多輕症患者沒被掌握到，顯示目前外界並不瞭解這次疫情的全貌，僅知新型冠狀病毒重症率、死亡率可能都沒有SARS來得高，但也因未掌握發病症狀、潛伏期，增加防疫難度。

至於防疫層面，施信如說，這次新型冠狀病毒不像往年豬流感可以馬上生產出疫苗，雖有傳聞稱愛滋病藥物或許有效，但未經長時間證實，建議比照一般呼吸道感染來加強防疫，注意戴口罩、勤洗手、避免到人多的地方，就能降低感染風險。

武漢肺炎疫情緊繃，負責接送救護的消防局救護技術員，全身都必須做好防護，避免被傳染...
武漢肺炎疫情緊繃，負責接送救護的消防局救護技術員，全身都必須做好防護，避免被傳染。記者劉明岩／攝影
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