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勞動部要雇主提供口罩 高嘉瑜怒轟：不要何不食肉糜

2月11日開學日 校園防疫大作戰

2020-01-31 13:36聯合晚報 記者潘乃欣／台北報導

量體溫台北國際動漫節登場，主辦單位為入場的動漫迷量體溫。 記者徐兆玄／攝影
量體溫台北國際動漫節登場，主辦單位為入場的動漫迷量體溫。 記者徐兆玄／攝影
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全教產：政府應每日提供口罩給第一線教師

武漢肺炎疫情持續擴大，中小學和國小附幼2月11日就要開學，已有學校要求學生入校要戴口罩，但有家長反映口罩買不到。全國教育產業總工會表示，既然政府已統一收購和調控口罩，那應該配發給中小學師生，讓家長、老師不必天天排隊搶口罩。

防疫用品「買不到」 全教總籲政府重視

全國教師工會總聯合會理事長張旭政也說，學校老師擔憂防疫用品欠缺，特別是各級政府現在要求學校做好防疫工作，但所需的物資，如口罩、消毒水、耳溫或額溫槍等，根本買不到。建議政府加強防疫控管，同時準備基本的防疫物資給學校；不能要求學校做好防疫工作，但無視防疫物資欠缺的事實。

彭姓家長表示，學校、安親班都已要求學生戴口罩進教室，不舒服請假在家休息，家長早已開始找口罩。他上午8時多跑了三家超商，但各店每日配的500個口罩都已賣完，根本買不到。

全教產表示，2月開始國高中及國小的各種課輔班、才藝班陸續開課，2月11日正式開學，第一線教師將面對從各地返回學校的學生。政府應帶頭示範，每日提供口罩給第一線教師，落實防疫，打擊新型肺炎

新北市一名高中家長表示，他女兒就讀的國小要求，學生進學校要戴口罩、量額溫；兒子就讀的高中，班導師有說進校門要量額溫，他兒子2月3日要補考，學校說如果發燒就不能進學校，而是延後補考。

全教總表示，中小學是群聚感染的高風險場域，教師若有隔離必要，建議比照公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，自主隔離期間不計入事病考核等第天數。

中華民國各級學校家長協會秘書長陳啟利說，台灣控制疫情狀況良好，各校也都因應疫情盤點物資，不必太過慌張。針對口罩買不到，他住的新北市，大多班級家長都組成LINE群組，口罩不夠會互助合作。

武漢肺炎肺炎

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