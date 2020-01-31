活性碳口罩能防傳染病毒？ 網貼衛生署官網點出差異性

民眾紛紛戴上口罩防止被武漢肺炎病毒傳染。美聯社 分享 facebook 武漢肺炎疫情擴大，一些防疫物資成為搶手貨，口罩更是供不應求，不管是N95、一般醫療口罩或是活性碳口罩，通通都被民眾搶光。有網友發文想知道一般活性碳口罩和醫用活性碳口罩的差別，貼文引來其他人論戰，還有網友貼出《衛生福利部食品藥物管理署》網站上的資料作為依據，來判別不同口罩的效用。

原PO在PTT以「『醫用』活性碳口罩到底有沒有用？」為題，貼出一張活性碳口罩的效能、用途、規格等說明的照片，並發文寫道「新聞都說活性碳口罩沒用，但那是一般的活性碳口罩吧？這個有許可證字號的醫療用活性碳口罩應該還是能防傳染？有沒有人解惑？」

雖然有少數網友認為「沒有用，活性碳是吸附雜質，病毒這麼小」、「是只有活性碳的，沒用吧」，但絕大多數人認為既然是「醫療」用的當然是有效用，「說沒用的先去搞清楚活性碳跟醫療級並不牴觸」、「一堆人已經被誤導成活性碳就是沒用」、「把活性碳跟醫用口罩疊在一起用，不就都有功用了」、「有啦，你可以剪開來看有四層。有的廠商有附剖面圖」、「單純活性碳口罩沒有用，但這是醫療口罩加上活性碳除臭，有用的是口罩本身，活性碳是附加效果」。

還有網友指出「以許可證當標準，好嗎？」、「以有許可字號的為優先」、「有衛署醫器字號」，並附上《衛生福利部食品藥物管理署》網站資料來幫原PO的照片佐證。網站上註明口罩許可證為「衛署醫器製壹字第001177號」，中文品名為「醫療口罩（未滅菌）」，效能「為醫療目的，用來防止病人與醫護人員之間感染而配戴者，但不包含為執行手術程序所戴用者」。