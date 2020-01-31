武漢肺炎輕症當感冒 釀社區感染隱憂

武漢肺炎疫情升溫，開工首日，進出台北火車站的民眾戴上口罩預防，熱戀中的男女就算隔著口罩也要親吻，愛意無法擋。記者陳正興／攝影 分享 facebook

我國武漢肺炎第九例疑似被就醫當感冒的漏網輕症丈夫所感染，部分專家擔心，如第九例女性感染源不明，恐成為社區感染的重大隱憂；但也有專家認為，類似這位先生的漏網個案，應不會太多，呼籲民眾戴口罩、勤洗手，降低感染風險。

前疾管局局長、國衛院名譽研究員蘇益仁表示，流感、感冒、武漢肺炎症狀雷同，單靠臨床症狀、胸部Ｘ光也不易區分，雖九成八武漢肺炎感染者有發燒症狀，但也不能忽視百分之二輕症患者。

台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，按目前中國揭露的資訊，病毒在武漢分布範圍很廣，當地被感染機會很高，且不一定會發燒。如這位先生已驗不到病毒，或許透過驗抗體，還有機會確認他到底有無得武漢肺炎。

黃立民表示，這位先生如能確診武漢肺炎，代表目前台灣依然限於家戶內感染，可較安心。但如非武漢肺炎，導致太太的感染源不明，「那就麻煩了，代表台灣疫情可能已進入第二波的社區感染。」

疾病管制署防疫醫師黃婉婷表示，案九的先生尚未接受採檢，原因在於感染人的冠狀病毒有很多種，如要驗抗體，很可能產生交叉反應，世界衛生組織也不建議用驗抗體的方式來做診斷，仍以呼吸道病毒檢測作為主要診斷方式。

蘇益仁認為，未來一個月仍是流感流行期，建議只要出現上呼吸道症狀，就給予「克流感」，若症狀好轉，即是感染流感，以便區分。但國人不用過於緊張，就跟預防流感一樣，只要養成公共場所戴口罩、勤洗手等良好生活習慣。