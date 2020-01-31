親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
國民黨大敗檢討
政治
軍事
綜合

武漢肺炎輕症當感冒 釀社區感染隱憂

2020-01-31 01:00聯合報 記者陳婕翎邱宜君／台北報導

武漢肺炎疫情升溫，開工首日，進出台北火車站的民眾戴上口罩預防，熱戀中的男女就算隔...
武漢肺炎疫情升溫，開工首日，進出台北火車站的民眾戴上口罩預防，熱戀中的男女就算隔著口罩也要親吻，愛意無法擋。記者陳正興／攝影
分享

我國武漢肺炎第九例疑似被就醫當感冒的漏網輕症丈夫所感染，部分專家擔心，如第九例女性感染源不明，恐成為社區感染的重大隱憂；但也有專家認為，類似這位先生的漏網個案，應不會太多，呼籲民眾戴口罩、勤洗手，降低感染風險。

前疾管局局長、國衛院名譽研究員蘇益仁表示，流感、感冒、武漢肺炎症狀雷同，單靠臨床症狀、胸部Ｘ光也不易區分，雖九成八武漢肺炎感染者有發燒症狀，但也不能忽視百分之二輕症患者。

台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，按目前中國揭露的資訊，病毒在武漢分布範圍很廣，當地被感染機會很高，且不一定會發燒。如這位先生已驗不到病毒，或許透過驗抗體，還有機會確認他到底有無得武漢肺炎。

黃立民表示，這位先生如能確診武漢肺炎，代表目前台灣依然限於家戶內感染，可較安心。但如非武漢肺炎，導致太太的感染源不明，「那就麻煩了，代表台灣疫情可能已進入第二波的社區感染。」

疾病管制署防疫醫師黃婉婷表示，案九的先生尚未接受採檢，原因在於感染人的冠狀病毒有很多種，如要驗抗體，很可能產生交叉反應，世界衛生組織也不建議用驗抗體的方式來做診斷，仍以呼吸道病毒檢測作為主要診斷方式。

蘇益仁認為，未來一個月仍是流感流行期，建議只要出現上呼吸道症狀，就給予「克流感」，若症狀好轉，即是感染流感，以便區分。但國人不用過於緊張，就跟預防流感一樣，只要養成公共場所戴口罩、勤洗手等良好生活習慣。

武漢肺炎肺炎

延伸閱讀

武漢肺炎輕症漏網夫傳染妻 專家：不想看到的事...

陸媒報導抗肺炎治療法 感染科醫師：證據不足

武漢疫情延燒？ 專家：乾洗手可防

相關新聞

台灣第九例確診 台商夫輕症感染妻

2020-01-31 00:10

經濟部：2月1日起口罩將調降至1片6元

2020-01-30 22:16

「不該因政治排除台灣」日、加、歐盟挺台入WHO

2020-01-31 00:16

政院日徵400萬片.…口罩明降為6元 寄出國將沒入

2020-01-31 00:14

武漢肺炎輕症漏網夫傳染妻 專家：不想看到的事發生了

2020-01-30 22:04

脫口罩後可再戴回去 醫師臉書提示關鍵步驟

2020-01-30 21:31

與病患同機 留錯誤電話神隱…罰10萬元

2020-01-31 00:36

避武漢肺炎高峰期 台北國際書展延至5月

2020-01-31 00:40

口罩難買？通路賣場將陸續補貨

2020-01-30 22:26

近2000人居家隔離、檢疫 擬修法補償

2020-01-31 01:02

防疫同作戰 蘇揆：一步不讓 違者重罰

2020-01-31 00:57

禁開陸團至2月底 3旅行社估損6.6億

2020-01-31 00:52

活動喊卡、餐旅退訂潮 重挫觀光

2020-01-31 00:49

蔡總統開國安會議 8大措施穩經濟

2020-01-31 00:49

防疫視同作戰 宜蘭警方火速找到武漢返台失聯者

2020-01-31 00:31

口罩之亂！工廠外排不到報警 醫院裡保全監管販賣機

2020-01-31 00:30

新聞眼／政府掛保證？瘋搶口罩 竟成全民運動

2020-01-31 00:22

囤貨哄抬口罩可判7年 PO假訊息1起訴1送辦

2020-01-31 00:17

50多輛負壓救護車均已報廢 防疫緊急改裝

2020-01-31 00:11

私幼開學防疫 有家長乾脆請假

2020-01-30 23:53

私幼開學了 家長「擔心啊！」

2020-01-30 23:24

【即時短評】四個事實 挑戰政府的「口罩保證」

2020-01-30 23:20

武漢肺炎／兩千居家隔離者請假大問題 政府拚修法補償

2020-01-30 23:04

防範武漢肺炎 嘉市公立幼兒園課後留園暫停

2020-01-30 21:57

疫情影響 DADA RUN全國半程馬拉松彰化場延後舉辦

2020-01-30 21:54

抽查25家超商9成缺口罩 消基會：官版口罩價格偏高

2020-01-30 21:10

口罩要交中央調度 華新口罩工廠明天休館別白跑了

2020-01-30 21:06

蔡英文：有餘力願助對岸 馬英九表示肯定

2020-01-30 20:20

金馬小三通2月起減班 金門縣府：基於兩岸政策考量

2020-01-30 20:18

全球都在搶！陳時中：台灣沒有能力「送口罩」

2020-01-30 20:17

大陸漁工返鄉過年 122人因武漢疫情無法回宜蘭工作

2020-01-30 20:06

韓國瑜：街友每人發3個口罩 萬人高雄富邦馬拉松全額退費

2020-01-30 20:05

海關重申 出境旅客攜帶口罩限250片以內

2020-01-30 19:58

痛罵范范卻放過捐武漢千萬的五月天？ 館長：根本兩回事

2020-01-30 19:41

影／徐國勇勉支援防疫員警：國家安全靠你們了

2020-01-30 19:27

捷運阿伯脫口罩狂講電話 群眾聽到「武漢回來」翻白眼

2020-01-30 19:24

違規郵寄口罩出國 海關沒收2095片

2020-01-30 19:08

超商現在一片口罩8元太貴？一張圖說明真相

2020-01-30 18:57

防堵武漢肺炎 旅行業停止出團赴陸順延到2月底

2020-01-30 18:39
看更多

熱門文章

武漢肺炎／台灣確診第9例 研判應屬家庭群聚感染

2020-01-30 17:22

武漢入境到宜蘭9名失聯者找到了！1自由行遊客不知去向

2020-01-30 16:20

澳門夫婦搭郵輪發燒 數千乘客在義大利無法下船

2020-01-30 20:32

武漢肺炎真相 竟由美國網紅揭露？訊息已失控…

2020-01-30 08:00

全球疫情整理包／武漢肺炎擴散多國 日本新確診3例

2020-01-30 22:26

與武漢肺炎同班機男子下落不明 衛生單位急找

2020-01-30 11:16

影／武漢肺炎第九例丈夫是漏網輕症！不符合當時通報條件

2020-01-30 17:59

台部落客狂掃2000個口罩寄大陸 「救親人」做法引發網友激辯

2020-01-30 10:36

西藏首宗確診全大陸淪陷！武漢肺炎又暴增千例 確診達7700例170死

2020-01-30 08:44

武漢肺炎風暴 台北國際書展確定延至5月

2020-01-30 13:10

武漢肺炎疫情發燒 柯文哲：未來一周是防疫危急期

2020-01-30 11:02

販售不合格口罩？ 益江駁斥：目前賣的口罩並非該批號

2020-01-30 10:07

家人因疫情遭隔離 17歲腦癱兒獨自在家6天死亡

2020-01-30 12:04

臉書亂PO文「出現第一起武漢肺炎」 桃園男火速被法辦

2020-01-30 11:46

影／台南康那香觀光工廠上百民眾買不到口罩 爆衝突報警

2020-01-30 14:53

因應武漢肺炎 澳門宣布無限期停課

2020-01-30 18:39

新竹紙口罩一盒販售800元 網友打1922超失望

2020-01-30 10:39

經濟部：2月1日起口罩將調降至1片6元

2020-01-30 22:16

網友瘋傳一款拋棄式醫用口罩不合格 拋售庫存不要買

2020-01-30 10:02

防堵武漢肺炎 日相安倍晉三：臺灣應加入WHO

2020-01-30 12:02

24日以前武漢入境旅客 宜蘭尚有9名失聯者正急尋中

2020-01-30 14:47

大陸疫情整理包／武漢肺炎擴散！確診病例7769例 累計死亡病例170例

2020-01-30 21:32

痛罵范范卻放過捐武漢千萬的五月天？ 館長：根本兩回事

2020-01-30 19:41

影／挺台入WHO！加拿大議員拼台灣英文全名 現場爆歡呼

2020-01-30 16:13

新國會周六開戰 藍軍這項搶第一 嚇到蔣萬安江啟臣

2020-01-30 09:00

武漢肺炎輕症漏網夫傳染妻 專家：不想看到的事發生了

2020-01-30 22:04

超商現在一片口罩8元太貴？一張圖說明真相

2020-01-30 18:57

基隆通報8例武漢肺炎疑似病例 報告今出爐全數陰性排除

2020-01-30 12:46

違規郵寄口罩出國 海關沒收2095片

2020-01-30 19:08

武漢肺炎疫情升溫 習近平四度發聲要軍方「聞令而動」

2020-01-30 09:09

網拍口罩「50片只要85元」該搶嗎？內行人狂勸：千萬別買！

2020-01-30 12:21

武漢肺炎病例增！杭州一企業30人開會 11人中鏢感染

2020-01-30 21:20

影／和發病者同班機？ 男子留錯誤手機地址神隱 開罰10萬

2020-01-30 13:19

雲林口罩工廠今天開工 還沒開賣就湧現排隊人潮

2020-01-30 09:45

脫口罩後可再戴回去 醫師臉書提示關鍵步驟

2020-01-30 21:31

口罩難求！中國民眾求自保 自製柚子皮口罩

2020-01-30 11:27

影／口罩售完怎麼辦？ 屈臣氏女店員想出這一招

2020-01-30 12:18

口罩要交中央調度 華新口罩工廠明天休館別白跑了

2020-01-30 21:06

武漢肺炎防疫整理／ 口罩怎麼選怎麼戴？如何預防、通報及救醫？

2020-01-30 16:15

武漢肺炎防疫漏洞？ 陸專家：寵物接觸到疫情也需隔離

2020-01-30 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top