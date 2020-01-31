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口罩之亂！工廠外排不到報警 醫院裡保全監管販賣機

2020-01-31 00:30聯合報 本報記者／連線報導

民眾搶購口罩，連兒童用口罩都吸引大批人潮排隊。記者巫鴻瑋／翻攝
民眾搶購口罩，連兒童用口罩都吸引大批人潮排隊。記者巫鴻瑋／翻攝
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國內民眾恐慌性搶購口罩愈演愈烈，不但有藥局將平價活性炭口罩標示為醫療級口罩再以數倍高價販售，台大醫院外昨出現一輛載滿口罩廂型車，吸引民眾駐足排隊，是否為醫療級口罩，業者避而不答。

衛福部基隆醫院口罩販賣機一盒二個口罩、售價十元，比超商「戰備口罩」便宜，有人連續投幣幾乎買光口罩，醫院擔心造成進醫院的人買不到，把販賣機由急診室外牆移到入口處讓保全就近「看管」，並貼告示一人限購一盒。

新北市新莊區一間醫療衛生用品店昨販售庫存口罩，大批民眾排隊搶購；五十五歲張姓男子不滿記者拍攝，狂飆三字經恐嚇「你會死得很難看」，更鎖喉暴打攝影記者隨即逃逸。警方昨晚逮人，他供稱「就不想被拍」，被送法辦。

台南市將軍區康那香觀光工廠昨天下午一點開門營運，因口罩缺貨而沒販售，引起排隊民眾不滿，公司說明暫無口罩可供應，但不少人早上就前往排隊，還有民眾連續兩天都沒買到，憤而報警，業者送給民眾每人一包兩片裝安撫。

新竹市一名網友前天上午發現民權路上有間藥局販售一盒一百入的紙口罩要價八百元，他買下後到另間藥局詢問發現只要七十元上下；他前往退貨，老闆退錢表示「你不要買，還有很多人要買！」結果真有國外觀光客購買五盒。

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