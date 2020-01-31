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與病患同機 留錯誤電話神隱…罰10萬元

2020-01-31 00:36聯合報 記者林宛諭戴永華／連線報導

有些可能傳播武漢肺炎的人在國內趴趴走，成為防疫隱憂。圖／聯合報系資料照片
有些可能傳播武漢肺炎的人在國內趴趴走，成為防疫隱憂。圖／聯合報系資料照片
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國內已發生可能傳播武漢肺炎疫情的人不受管制、四處趴趴走的案例，究竟人數有多少？如無法掌握，恐成防疫缺口。

一名從中國大陸湖北搭機回台的男子應做居家隔離，卻未遵守規定，更留下錯誤電話及住址，神隱數天成為防疫隱憂。據了解，男子戶籍在鹿港，在外縣市被找到，已由當地衛生單位進一步檢疫調查及控管，彰化衛生局昨天也依傳染病防治法開罰這名男子十萬元。

另，宜蘭縣前天傍晚接獲中央通知要尋找十三名武漢來台的失聯者，經查有四人住在外縣市，剩下九人昨天全數找到，但一名在廿四日後從澳門來台自由行遊客失聯，迄截稿為止仍不知去向。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，本月廿七日接獲中央指示，一名廿五日從大陸湖北搭機回台的民眾，因與第四例武漢肺炎病患搭同一班機，應依居家檢疫規定，在返台十四天內自主健康管理。

但這名戶籍在鹿港的男子回台後手機不接，所留的台北市室內電話也無人接，讓衛生單位找不到人，請警方協尋後，昨天已連絡上，人不在彰化境內，而是住在中南部外縣市。男子目前健康狀況和這幾天是否有出入公共場所，他居住的縣市衛生局正在調查。

宜蘭縣政府在前天傍晚也接獲中央通知，本月十五日到廿四日，武漢封城前十天，共有十三人入境資料填寫要到宜蘭，要求趕緊展開追查來自武漢疫區的十三名失聯者。

經查十三名台商及旅客有四人的戶籍在宜蘭，但實際居住地是新北、桃園及苗栗等地，真正是九人在宜蘭；縣府昨天找到這九個人，追蹤了解身體狀況，依照十四天來台自主管理時間推算，研判是否要啟動自主管理機制。

但廿四日後，還有一名從澳門來的自由行旅客資料填寫要到宜蘭，目前找不到人，已向中央回報，希望盡快找到人。

宜蘭縣王姓男子與妻子本月廿日也從武漢返台，卻到處趴趴走吃美食還在臉書貼文；由於沒有戴口罩及自主管理，行徑被人貼上爆料公社，引起網友恐慌留言批自私，縣衛生局找到人，要他們自主管理十四天。

武漢肺炎肺炎

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