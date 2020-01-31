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美國出現境內人傳人 世衛宣告：武漢肺炎列國際公衛緊急事件

「不該因政治排除台灣」 日、加、歐盟挺台入WHO

2020-01-31 00:16聯合報 記者林敬殷陳熙文、華盛頓記者張加、國際中心／連線報導

日本首相安倍晉三表示，有必要讓台灣參加世衛組織。 （歐新社）
日本首相安倍晉三表示，有必要讓台灣參加世衛組織。 （歐新社）
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武漢肺炎疫情持續升溫，日本首相安倍晉三加拿大總理杜魯多相繼表示，應該讓台灣參與世界衛生組織（ＷＨＯ）及世界衛生大會（ＷＨＡ），否則難以防疫；歐洲聯盟對外事務部也表態，面對當前疫情爆發，台灣應被納入。

中央社發自東京的報導指出，安倍卅日在國會詢答時說，不該因為政治理由排除台灣參與ＷＨＯ，否則區域很難維持健康及防止疫情擴散，強調會「繼續在ＷＨＯ清楚表達此一立場」。

加拿大總理杜魯多廿九日在國會答詢時，也首度明確支持台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ。杜魯多是武漢肺炎延燒迄今，公開支持台灣成為ＷＨＡ觀察員的最高層級國際領袖。

加拿大總理杜魯多廿九日在國會表示，支持台灣參與世界衛生大會。 （路透）
加拿大總理杜魯多廿九日在國會表示，支持台灣參與世界衛生大會。 （路透）
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杜魯多在答覆保守黨聯邦眾議員古柏質詢時表示：「正如我們在SARS病毒爆發期間所做的那樣，我們支持台灣有意義參與國際多邊論壇，特別是當台灣的存在為全球公共利益做出重要貢獻時。」

杜魯多的明確表態，讓國會全場反應熱烈，議員們的鼓噪聲一度蓋過杜魯多的聲音，逼得議長當場要求杜魯多把接下來的話說得更清楚些。

杜魯多表示：「我們歡迎整個國際社會參與推動全球衛生。這正是為什麼我們長期以來都採取此立場的原因。」

ＷＨＯ幹事長譚德塞廿九日在日內瓦舉行記者會時，被問到排除邀請台灣與會一事，譚德塞並未回答，而是由世衛緊急項目負責人瑞恩回應。瑞恩說，關於來自「中國台灣」的專家都有參與ＷＨＯ相關諮詢等工作，因此台灣充分參與，也充分了解所有發展情況。

蔡英文總統針對防疫召開國安高層會議後表示，感謝世界主要國家的發聲力挺，武漢肺炎疫情，讓世人充分理解台灣在防疫工作的重要性，台灣人也有對於健康的訴求；台灣確實是在防疫的第一線，有很大需要成為ＷＨＯ的參與者，讓台灣在防疫第一線上發揮功夠能，同時台灣人的健康才能確保。

ＷＨＯ將在二月三日至八日舉行執行委員會（EB）會議。據了解，外交部有意在執委會會議中推案，爭取我國以觀察員身分參與ＷＨＯ，農曆年期間已在運作、協調。不過，知情人士表示，執委會向來只針對會員國就技術議題進行討論，不太可能討論會籍案，能否促成推案還是未定數。

EB與會者多是各國的技術官員和專家，議程偏向技術性質，再加上台灣參與案屬於政治性質，外交部過去評估主客觀因素後，集中火力在世衛大會推案，已經連年沒有在EB提案。然而，我國發現確診首例之後，外交部決定改變方向。

外交部發言人歐江安表示，我國政府持續與友邦及友好國家密切溝通協調中，我方會在ＷＨＯ執委會會議，以及五月十七日開議的世衛大會期間採取適當的推案作為。

武漢肺炎WHOWHA疫情歐盟加拿大安倍晉三SARS台灣

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加拿大國會議員推文支持台灣加入WHO 獲熱烈...

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