防武漢肺炎金門馬拉松停辦 報名費全額退費

金門馬拉松因為嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）停辦，金門縣政府今天宣布，已報名的跑友報名費全額退費，將於2月底前完成退費作業，報名禮也將宅配到府，且可以優先報名明年馬拉松。

因應2020金門馬拉松取消，金門縣政府今天下午由副縣長黃怡凱召集相關局處研商退費配套措施，決議今年已報名，但因停辦無法到金門跑馬拉松的跑友，明年度優先報名，相關細節將於2021金門馬拉松競賽規程公告。

金門馬拉松競賽組原有8200人報名，後因遠航停飛，仍有超過7600人繳費報名。有關賽事報名費，黃怡凱表示，本賽事因武漢肺炎停辦，加上金門是離島縣市，將全額退費，大會將於2月底前完成退費作業；報名禮部分，原登記親自領取報名禮的跑友，因公布停賽後，無法親自至現場領取，大會將於2月底前免費協助寄送報名禮，包括賽衣、號碼等。

有關立榮與華信航空退費部分，兩家航空公司表示，請原參加金門馬拉松欲退機位的跑友於2月5日前出示報名成功畫面或提供訂單編號及回執編號，到機場或電洽訂位中心辦理退票，航空公司將不收手續費。

陪同眷屬退機位部分，也請在2月5日出示參賽者報名成功畫面、提供訂單編號、回執編號、住宿證明或任何可證明同行文件，到機場或電洽訂位中心辦理退票。

觀光旅宿業者退費部分，縣府呼籲旅宿業協助與配合，如遊客打算取消2月6日到10日訂房，請給予最大寬容，並無條件辦理退費；如遊客遇有退費消費爭議無法解決，可請金縣府觀光處（082-325630#62710）協助辦理。