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返台陸生集中監測管理 教部評估各校宿舍空間

2020-01-30 20:56中央社 台北30日電

因應武漢肺炎疫情，自中國大陸入境的陸生必須由各校集中監測管理14日，以一人一間為原則，避免交互感染。教育部今天表示，正瞭解各校宿舍的空間和量能，視情況提供必要協助。

根據教育部本月26日發布的「因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引」，將陸生分成3類，前二類是本月26日已入境者，根據旅遊史和居住史，實施集中檢疫或自主健康管理。第三類則是重新開放入境後的陸生（目前暫緩來台2週至2月9日），將由各校派專人到機場，直接接送到集中監測場所。

為了避免交互感染，指引中建議各校找單獨樓層或獨棟宿舍，並以「一人一間」為原則，盡量有個別的盥洗室。教育部要求各校於近期擬定管理計畫送審，並需一併說明心理輔導、生活協助等措施。

然而，部分大學陸生達數百人，很難籌到這麼多間單人套房。中國文化大學有352名陸生，學務長李亦君接受中央社電訪表示，各校情況都差不多，原來宿舍就已幾乎滿載，很難再找出新的房間。

李亦君說，目前還在評估各種可行方式，包括可能讓陸生「分批」返台，或是找床距至少一公尺的多人房間等。但她強調，細節都還在討論中，後續要視疫情發展滾動調整，並和教育部討論，目前都還沒有定案。

輔仁大學表示，目前已規劃150間左右的宿舍空間，讓學生進行健康管理。計畫書正進行撰寫彙整，將儘速報教育部核備後，遵照中央防疫政策實施。

教育部綜合規劃司長黃雯玲今天接受中央社電訪表示，各校的環境條件、學生人數差異很大，初步瞭解北部學校確實較困難，建議可調整其他校舍空間。她強調，目前還在盤整需求，會找相關人員開會討論，協調出一個最佳的方案。

黃雯玲表示，2月9日之後，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心會視疫情狀況決定陸生放行時間，現階段希望各校儘速提出計畫，先由教育部初審，再送指揮中心核准。

武漢肺炎肺炎

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