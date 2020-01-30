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脫口罩後可再戴回去 醫師臉書提示關鍵步驟

2020-01-30 21:31聯合新聞網 綜合報導

民眾自危四處搶購口罩，多數人知道戴口罩可以阻隔病毒，但對用過的口罩如何處理卻一知...
民眾自危四處搶購口罩，多數人知道戴口罩可以阻隔病毒，但對用過的口罩如何處理卻一知半解。 法新社
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武漢肺炎疫情持續延燒全球，民眾紛自危四處搶購口罩，多數民眾知道戴口罩可以阻隔病毒，但對用過的口罩如何處理卻一知半解，對此，醫師陳志金在臉書po文呼籲口罩貨源充足，需要再買，不要恐慌、不必搶購、請勿囤積，他更建議一般民眾，「如果沒有感冒症狀、也沒有暴露到病毒的風險、沒有去醫院或人多擁擠的地方，可以不必時時刻刻戴口罩」。

陳志金在文中提及有人問疫情發生期間，「可不可以拿下口罩吃飯後再戴回去」，他則建議如果是身體健康的人，戴口罩只是「以防萬一」，吃飯時可以拿下口罩，吃完再戴回去，但需要把握以下三個原則，第一是舖上一張衛生紙再把脫下的口罩放在上面，不要讓口罩直接接觸到桌面，但如果「有」接觸到有呼吸道症狀的人，建議還是妥善丟棄，不要重戴，第三是本身就有症狀，建議還是妥善丟棄，不要重戴。

陳志金補充說如果有接觸到患者或是本身就有症狀，但身邊沒有備用口罩時，一定要舖上一張衛生紙再把脫下的口罩放在上面，而且手儘量不要接觸到可能的污染面（內或外），也不要讓口罩接觸到桌面，以免污染桌面，戴上口罩時，也請用另一張衛生紙把金屬條壓好，然後丟掉使用過的兩張衛生紙後也要洗手。

陳志金文末強調避免染疫的重點就是「手不要接觸到污染面，口罩不要接觸到桌面，戴前洗手、戴後洗手，最後出門還要記得帶衛生紙」。

武漢肺炎肺炎

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