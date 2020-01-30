痛罵范范卻放過捐武漢千萬的五月天？ 館長：根本兩回事

館長在臉書上發文反擊網友評論。圖/翻攝自館長直播畫面 分享 facebook

武漢肺炎疫情持續延燒，藝人范瑋琪日前大罵行政院長蘇貞昌禁止口罩出口是「泯滅人性」，引來館長陳之漢在直播中痛批范瑋琪「罵保護台灣的人」。昨（29）日又傳出，五月天所屬的相信音樂捐出500萬人民幣給武漢防疫。對此，網友就質疑館長「怎麼不罵了？」館長則怒回：「根本兩件事情。」

目前台灣已有9名武漢肺炎確診個案，引發國內一陣口罩搶購潮，針對台灣口罩到底該不該外銷一事，也掀起兩面論戰。日前行政院長蘇貞昌宣布禁止口罩出口一個月，遭到范瑋琪在私人臉書怒批是「狗官」，范瑋琪因此被網友罵翻，館長更在直播中怒罵40分鐘，稱范瑋琪此舉是在「罵保護台灣的人」。

昨日傳出五月天所屬的「相信音樂文化傳媒（北京）有限公司」，豪捐500萬人民幣（約新台幣2160萬）給武漢市慈善總會進行防疫工作，有網友就認為五月天此舉亦是「舔共」，並質疑館長為何不罵五月天呢？館長深夜發文回應稱：「台灣應該出口口罩給大陸，跟捐款給大陸根本是兩件事情，五毛狗跟統一豬別來我這說五月天捐款你要不要罵他」，認為這兩件事完全是不一樣的，要網友別拿邏輯不通的事來問他。

館長曾提及，看過台灣口罩進出口的數據，每年台灣從中國大陸進口的口罩數量超過五成，因此他也想過要集資開設口罩工廠，強調「我們（台灣人）應該要自立自強」。