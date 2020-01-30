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又一國淪陷！菲律賓出現首例武漢肺炎確診案例

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戴口罩就夠了？醫：別讓手機成武漢肺炎病毒溫床

2020-01-30 17:08聯合新聞網 綜合報導

日本綜藝節目推出緊急企劃，指出「手機」可能成為武漢肺炎病毒溫床。圖/YouTub...
日本綜藝節目推出緊急企劃，指出「手機」可能成為武漢肺炎病毒溫床。圖/YouTube
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武漢肺炎疫情延燒全球，台灣目前已累積8名確診個案，全球確診病例更已破7800例。人人瘋搶口罩的同時，要注意的是武漢肺炎的傳染途徑，除了飛沫傳播以外，日常生活的接觸也可能感染新型冠狀病毒。日本綜藝節目就推出緊急企劃，直指「手機」是民眾最容易忽略的防疫漏洞，也公開3大秘訣，告訴大家如何防止病毒入侵。

日本綜藝節目《教えてもらう前と後（暫譯：學會之前與學會之後）》因應武漢肺炎疫情延燒，日前推出特別企劃，邀請到日本呼吸道疾病專家大谷義夫醫師。大谷義夫在節目中表示：「比起粗糙的表面，病毒更喜歡光滑的東西」，更指出病毒在粗糙表面上停留的時間是15分鐘，但在光滑的表面上病毒能夠存活長達24個小時，因此比起民眾經常會使用到的手帕等日常用品，「手機」更是民眾需要預防感染的來源之一。

大谷義夫提供3種建議給消毒手機的民眾，首先是「消毒液」的選擇，民眾可以購買專業的螢幕清潔劑來擦拭手機機體。若是使用一般含有酒精的消毒液，可能會溶解手機螢幕塗層，對手機機體造成傷害。還有「清潔布」的挑選，民眾應購買超細纖維的清潔布，搭配消毒液來清潔手機，若是以紙巾代替的話，恐怕會刮花心愛的手機螢幕。最後應要注意的是，避免直接將清潔液倒在手機上，以免清潔液體流入機體內部，造成硬體零件損壞的情況發生。

武漢肺炎疫情延燒，民眾勤洗手、戴口罩，做好自主防疫的同時，也別忘了幫每天最常使用的手機進行消毒，否則洗完手再碰手機也是徒勞無功。

武漢肺炎肺炎

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