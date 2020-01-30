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又一國淪陷！菲律賓出現首例武漢肺炎確診案例

北海道滑雪場驚傳雪崩 8人遇險1人重傷

他怕這時間點當兵染肺炎 網安撫：更安全

2020-01-30 16:36聯合新聞網 綜合報導

原PO害怕軍中團體生活容易使自己染病。軍人示意圖。聯合報系資料照片／記者陳正興攝...
原PO害怕軍中團體生活容易使自己染病。軍人示意圖。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
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武漢肺炎疫情持續升溫，目前全球已有7800多例，而死亡病例達170例，為防止疫情擴大，多國已啟動防疫措施，而出現個案病例的國家也盡力防止群聚感染，民眾紛紛戴起口罩、勤洗手以求自保。對此，有位新兵發文表示自己即將收假回軍中，他擔心團體生活加上軍中環境會引發群聚感染，直呼「這個時間點當兵是不是很恐怖」。

原PO於28日在「批踢踢八卦板」發文，表示自己明天就要收假回到軍中，從上專車後就開始團體生活，他說「吃飯睡覺都跟那麼多人在一起，而且軍中大家距離都很近，睡也睡很近，吃飯也坐很近，加上軍中環境髒亂，是目前的人生中衛生習慣最差的一個階段，真的怕爆，之前每天睡覺都聽著上舖，左右兩邊床鄰兵狂咳」，原PO直呼這個時間點當兵自己真的很害怕。

對此，許多網友紛紛回應安撫原PO，「是不知道頭尾交叉睡嗎」、「覺得還好，SARS時我在當兵」、「保重，有症狀一定要馬上通報」、「你們家班長排長連長更怕，而且全部關在營區裡搞不好其實更安全」、「菜比巴保重，兵營裡面生病超難好」。

而有些網友則稱在軍中才是最安全的，「不用擔心，有人一直咳嗽就馬上被抓去隔離」、「軍中控制感冒超會的好嗎，說隔離就隔離」、「當兵最安全，SARS時在軍中除了每天早晚點量體溫外，對疫情沒印象了」、「別怕，有隔離中隊可以爽過，記得帶書，免得進到隔離中隊的時候沒事可做」、「有感覺上報，馬上就隔離你了」。

武漢肺炎肺炎

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