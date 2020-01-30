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武漢肺炎防疫整理／ 口罩怎麼選怎麼戴？如何預防、通報及救醫？

2020-01-30 16:15聯合新聞網 綜合報導

在購買口罩的同時，要注意選擇正確的口罩及正確的配戴方式，才能做到防疫的最大效果。...
在購買口罩的同時，要注意選擇正確的口罩及正確的配戴方式，才能做到防疫的最大效果。 記者陳正興／攝影
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武漢肺炎疫情持續擴散，只要做好個人衛生、環境衛生及避免到人群多的密閉空間，就能降低感染機率。


民眾瘋搶口罩，政府已限制四大超商每人限購3片，但是每一種口罩有不同的功用，在購買的同時，要注意選擇正確的口罩及正確的配戴方式，才能做到防疫的最大效果。

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1.紗布印花或紗布口罩：僅能過濾較大顆粒，可作為保暖、避免灰頭土臉與鼻孔骯髒等用途。

2.活性碳口罩：可以吸附有機粒子、惡臭分子及毒性粉塵，不具殺菌功能，適合騎機車、噴漆作業、噴灑農藥等時機使用，一旦需費力呼吸或無法吸附異味時應更換。若有醫療器材許可證字號也具有防護功能。

3.醫用口罩或外科口罩：一般醫療用，有呼吸道症狀、前往醫院等密閉不通風場所，或前往有呼吸道傳染病流行地區時配戴，可阻擋大部分的5微米顆粒，應每天更換，但破損或弄髒應立即更換。

4.N95口罩：可阻擋95%以上的次微米顆粒，適合第一線醫護人員使用，因呼吸阻抗較高，不是和一般民眾長時間配戴，且應避免重複使用。

根據「衛服部」表示，民眾只需配戴一般醫用口罩防護即可，不需配戴N95口罩，及選購醫用口罩時，要認明醫療器材許可證字號，可以到許可證查詢系統上查詢自己購買的口罩是否為合格口罩，並落實勤洗手、戴口罩、避免去人多的地方等預防措施。


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豐原醫院胸腔內科醫師張孟祥表示，口罩正確配戴方式，只要記住「深外藏絲」口訣。

1.口罩顏色較深的那面朝外

2.有鐵絲的那一面朝上

3.檢查鼻樑處是否壓緊

4.臉頰兩邊吐氣時是否有霧氣產生，若有霧氣請調整口罩位置

5.避免一片口罩多日使用並記得勤洗手

外出回家後酒精消毒能減少把細菌帶回家的風險，回家後需使用酒精消毒才能減低被感染的...
外出回家後酒精消毒能減少把細菌帶回家的風險，回家後需使用酒精消毒才能減低被感染的機率。 圖╱聯合報系資料照片
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正在武漢支援抗擊疫情的吳安華教授表示，從外面回家，身上的衣服、手機、物品及雙手上均可攜帶有害微生物，因此外出回家後需用酒精消毒才能減低被感染的機率。

外出回家後如何消毒？

1.使用過的口罩應放入垃圾袋中，勿隨意丟棄，並往垃圾袋內噴灑適量醫用酒精，並密封處理。

2.對手機、鑰匙進行消毒，可用醫用酒精噴灑，並使用紙巾擦拭。

3.帶回家的物品，應使用酒精進行噴灑消毒或清洗。

4.將脫下的衣物放在窗口處，並打開窗戶通風。

5.使用肥皂或洗手乳洗手時，將手腕、手背、手指、手心、手指縫戳洗30秒左右，且應使用流動的水沖洗，並用紙巾將手擦乾。

在家如何進行預防性消毒

空氣消毒

空氣消毒專業性較強，所用消毒劑包括過氧化氫、過氧乙酸、二氧化氯，在消毒過程中存在一定的安全隱患，普通家庭用以下兩種方式即可：

每日打開門窗通風2~3次，每次不少於30分鐘，這是最好的辦法。

可以使用循環風空氣消毒機，注意嚴格按照說明書使用。

物品消毒

做好清潔最重要，必要時進行消毒。

推薦熱水浸泡消毒，新型冠狀病毒在56℃環境下30分鐘即可滅活，也可以煮沸消毒10分鐘，或用含氯類消毒劑如84消毒液進行消毒。

〉〉〉延伸閱讀：你做好「居家消毒」了嗎？


根據中國衞生部門公布資料，目前已知個案罹患新型冠狀病毒感染症狀之臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難。嚴重時可能進展至嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。

依據目前的流行病學資訊，患者大多數能康復，但也有死亡病例，死亡個案多具有潛在病史，如糖尿病、慢性肝病、腎功能不全、心血管疾病等。


2019新型冠狀病毒感染之潛伏期為2至12天（平均7天），但若曾前往流行地區或曾接觸疑似2019新型冠狀病毒感染之病人，目前仍維持需健康監測14天。


在當地期間：

一、落實肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等個人防護措施。

二、避免出入販售活體動物之市場或當地醫療院所等高風險公共場所。

三、避免接觸活體動物及動物屍體。

四、避免食用生肉及生蛋。

五、如出現類流感（如發燒[≧38℃]、咳嗽等）症狀，應戴上口罩儘快就醫。

返國後：

一、返國入境時如出現發燒或類流感症狀，主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員。

二、返家後如出現上述症狀，撥打防疫專線1922，並戴上口罩儘快就醫，就醫時告知醫師旅遊史、接觸史及不適症狀等。

三、生病在家休息，不出門，減少或避免與他人接觸。

四、咳嗽或打噴嚏時，使用紙巾或衣袖遮住口鼻。

五、有呼吸道症狀應持續戴口罩。


中央流行疫情指揮中心表示。

●自武漢地區返國

無症狀者也應避免外出，如需外出應戴口罩。

●自中國其他地區回國無症狀者

避免至人口密集處(所)及搭乘大眾交通運輸工具，要去者或要搭乘者應戴口罩。

民眾若有武漢旅遊史的輕微發燒，但有呼吸道感染症狀的疑似個案，無需特意至國內8家新型冠狀病毒指定檢驗機構的醫院就醫。凡是民眾自武漢返國以健保卡就醫，醫師的電腦畫面將主動跳出警示視窗，提醒該民眾過去14天內有武漢旅遊史。

只要經醫師判斷符合通報定義，皆可檢送驗至疾管署或8家新型冠狀病毒指定檢驗機構，進行檢驗。

返國14日內如出現發燒、咳嗽、呼吸急促的症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。


中央流行疫情指揮中心表示：

居家隔離者

對象為確定病例之接觸者，應居家隔離14天外，地方衛生主管機關應開立「居家隔離通知書」，且1天主動監測2次，若居家隔離期間接觸者未配合通知書規範，將依傳染病防治法進行強制安置。

健康關懷者

為無症狀且有湖北省旅遊史旅客，由地方政府民眾局、里長或村幹事負責，檢疫人員開立「居家檢疫通知書」，里長或里幹事對該旅客進行健康關懷14天，1天主動監測1次，並記錄「健康關懷紀錄表」，檢疫期間如未配合通知書規範，將依傳染病防治法進行強制安置。

健康追蹤

是中港澳入境有發燒或呼吸道症狀旅客，由地方衛生主管機關負責，檢疫人員開立「健康關懷通知書」、「入境健康異常旅客配合衛生措施及健康管理敬告單」後，進行健康追蹤14天，健康追蹤期間應避免外出，若外出則需全程配戴外科口罩，並早晚各量體溫一次。

自主健康管理

為通報個案但已檢驗陰性且符合解除隔離條件者，由地方衛生主管機關開立「自主健康管理通知書」，自主健康管理期間應避免外出，若外出則需全程配戴外科口罩，並早晚各量體溫一次。

自我健康觀察

為中港澳入境但無症狀旅客，將從旅客中每日隨機抽30人並由所屬縣市民政局監管，航空公司提供「防範新型冠狀病毒肺炎旅客入境健康聲明卡」由旅客申報簽名具結，自我健康觀察期間出入公眾場所應配戴外科口罩，並早晚各量體溫一次。


「中央流行疫情指揮中心」表示，開工後大眾運輸、學校機關防疫指引如下：

開工後防疫指引。圖／聯合報提供
開工後防疫指引。圖／聯合報提供
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大眾運輸旅客

1.居家隔離個案，不可搭乘

2.有咳嗽等呼吸道症狀應戴口罩

大眾運輸職員

1.駕駛、乘客服務人員、清潔消毒人員、建議戴口罩。

2.有發燒症狀且無大陸旅遊史，直至未使用退燒藥且不再發燒24小時後，才可上班。

公眾集會主辦單位工作人員

1.人潮眾多密閉場所工作人員建議戴口罩。

2.落實每日至少1次體溫及健康狀況監測。

公眾集會與會者

1.有呼吸症狀者避免參加。

2.有發燒者退燒後24小時才可參加。

3.健康者不建議全面配戴口罩。

各級學校全體師生

過去2周自中港澳入境學生及教職員工，建議在家休息14天。

各級學校師生在校期間

出現發燒及呼吸道症狀，須戴口罩兒至單獨空間，直到離校。

各級學校陸籍學生

中港澳入境的學生及教職員工，如有湖北省旅遊史，居家檢疫14天，不可外出。

武漢肺炎肺炎口罩

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