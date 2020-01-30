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大S老公汪小菲買1萬個口罩助台灣　網友大讚：兩岸一家親

受疫情衝擊…台股重挫近700點收11,421 創最大跌點紀錄

去藥局沒掃光口罩竟被親戚罵笨 網反讚翻：有同理心

2020-01-30 12:55聯合新聞網 綜合報導

武漢肺炎疫情擴增，民眾開始瘋狂搶購口罩。 圖／聯合報系資料照
武漢肺炎疫情擴增，民眾開始瘋狂搶購口罩。 圖／聯合報系資料照
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武漢肺炎疫情持續擴大，台灣已有8起確診病例，造成全台民眾瘋搶口罩以求自保。不過有女網友發文表示，家人年後要回大陸工作，因此她到藥局購買口罩，原本想說買幾包就好，其他的就留給別人買，沒想到事後卻被親戚說很傻，笨到不買光留給別人買，讓她不禁問網友「我真的很笨嗎？」

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，由於家人過完年要回大陸工作，於是她到藥局買口罩，當時架上還剩10來包口罩，在與藥師閒聊得知，許多人跑很多間藥局，口罩都被搜刮光了，「前幾天有個人來還一口氣要買完全部盒裝口罩，藥師還勸那人留些給別人買」。

原PO想了想，最後決定只買幾包口罩，年後恢復正常上班再來補貨，「現在架上幾包口罩就留給別人也能買到」。回到家後，家人聽了雖然沒有多說什麼，但親戚卻說原PO很傻，直言「現在口罩這麼難買，還笨到不買光留給別人買？」讓PO難過地上網詢問「我真的很笨嗎？」

貼文一出，吸引超過萬名網友按讚，紛紛大讚原PO「妳不笨，妳只是有同理心」、「妳的善良，會有回報的」、「將心比心的人最美了」、「妳真的很善解人意，欣賞妳」、「人美心善，世界上就是需要妳這種人」、「妳的做法很棒，妳家親戚才需要檢討」。

另外，也有網友直呼「夠用就好無需囤貨」、「現在夠用就好，開工就會好買了」、「開工就會有很多口罩了，大家不要恐慌啊」、「年後開工，就會大量生產了，現在搶沒什麼意義啊」。

武漢肺炎肺炎

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