網拍口罩「50片只要85元」該搶嗎？內行人狂勸：千萬別買！

近日武漢肺炎疫情日漸擴散，讓許多民眾開始囤貨口罩，導致市面各個通路庫存紛紛缺貨，也讓政府下令禁止口罩出口一個月，希望能緩解口罩供不應求的狀況。然而近日有位網友就分享自己在購物網站上看到各式各樣的口罩，價格低廉來源卻不明確，讓他發文力勸大家「購買口罩請認明『衛部（署）醫器字號』， 請勿購買來路不明的口罩！」

武漢肺炎疫情擴散，許多民眾都開始囤貨口罩。 圖片來源/記者劉明岩 攝影 分享 facebook

原PO近日在PTT發文表示，在網路上看到很多價格便宜的口罩，最便宜的50片只賣85元，但看到買家分享實體照片可以發現，包裝上都沒有「衛部（署）醫器 OOOOOOO 號」的字樣，讓他忍不住呼籲，若要有確實的安全與效能，「不管是哪國口罩，都應該有衛部（署）醫器輸字號。」

有位網友在PTT分享建議大家要購買有「醫療器材許可證字號」的口罩。 圖片來源/PTT 分享 facebook

貼文一出紛紛引發網友熱議，認為現在是非常時期，寧願多花點錢也不要賠上自己的健康，「口罩還是在信賴的通路買最可靠...」、「以前同事團購這種口罩，50入50元，沒有外包裝，只有一個大的袋子裝口罩，除了made in taiwan什麼字號都沒有，現在想用都覺得怕怕的」、「本來這種關乎第一線健康的用品就不能隨便亂賣」、「所以政府才說要買有証號，隨便印個紙盒說是台製日製，裡面裝沒認證的口罩」、「謝謝提醒，省錢可不能也把健康省掉了！」

也有網友認為沒印字號也不代表不能用，只是若要有防疫效果，還是購買有證號的最有保障，「防疫效果要買合格證號+外科醫用口罩」、「口罩沒醫器字號就當成只有防塵效果的」、「台製很多都沒證號只能防塵，就很便宜一個一元，要醫用的就比較貴」、「沒證號的不知是什麼原因，也許是賣家省錢沒申請、或非台製、或不到醫器標準，盒子上面很多都印防塵用的，甚至沒印，現在是要防疫用，要賭的就買吧，相信政府買有證號的最穩」。