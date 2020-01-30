台灣防疫「武漢肺炎」速度快？ 網點2關鍵

武漢肺炎疫情升溫，全台繃緊神經做好防疫措施。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

武漢肺炎疫情持續擴散，目前中國全省已出現確診案例，總計有7700多人確診，170例死亡病例，而台灣目前也有8起確診病例，對此中央政府也立即下達命令，禁止口罩出口一個月，並全面禁止中國湖北省陸人來台，確保台灣疫情不會擴大。而有網友則發文讚許，表示台灣這次防疫作戰快速，他好奇究竟原因為何，引來網友熱議點出2大關鍵。

原PO昨日（29日）在「批踢踢八卦板」發文，他讚許台灣防疫武漢肺炎的速度，並說「我們防疫作戰算是還蠻成功的，說是領先全球絕不誇張，從口罩到陸客防止通通速度都很快，而且還是在新年大家都放假的情況下」，原PO好奇問到「為什麼這次我們的反應這麼快呢」、「這次台灣反應這麼快的訣竅是什麼」。

對此，網友紛紛回覆提及2大關鍵，分別為「SARS經驗」和「領導團隊」，說到「死過人的經驗」、「以前中過一次啊」、「SARS殷鑑不遠，也幸好檯面上很多有經驗的官員」、「陳建仁、蘇貞昌、蔡英文都是SARS時期的官阿」、「2003年SARS疫情爆發，陳建仁臨危受命出任衛生署署長，成功領導全國迅速遏止疫情」、「選對人+SARS經驗」、「副總統是公衛專家」。

但有其他網友則認為「這打長期的還得觀察」、「其實領先全球的是北韓，但我們也是很快」、「對中國的不信任」、「老實說沒有覺得很快」、「我覺得反應不算快，但跟日本南韓比起來好多了」、「這種反應本來就是應該的」。